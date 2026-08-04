Tadej Pogacar busca en Vuelta España la triple corona en las Grandes

Tadej Pogačar va como rodillo este 2026. Con la reputación histórica de su reciente quinto título en el Tour de Francia, se apunta para la Vuelta España, única victoria absoluta que no tiene en su palmarés. El ciclista esloveno del UAE Team Emirates partirá como favorito para ganar la ronda de tres semanas y busca convertirse en el noveno ciclista de la historia en ganar las tres Grandes Vueltas.

Pogačar ganó el Giro de Italia 2024 con una ventaja de casi 10 minutos. Ahora, a sus 27 años, busca mejorar su posición en España donde, ya terminó tercero en 2019.

"Me hace mucha ilusión anunciar que vuelvo a La Vuelta. Fue mi primera Gran Vuelta, allá por 2019. España es un país que me encanta visitar y donde disfruto compitiendo; creo que es el momento adecuado para regresar. Estoy muy motivado para cerrar el año con buen pie, y la Vuelta será un objetivo importante. El equipo está fuerte y esperamos lograr grandes cosas".

La carrera de este año comienza en Mónaco el 22 de agosto y finaliza en Granada el 13 de septiembre, con un recorrido de 21 etapas repartidas en tres semanas que incluye contrarrelojes, sprints, terreno ondulado y alta montaña.

Pogačar ha ganado casi todas las carreras más importantes, además de sus cinco títulos del Tour, ha vencido en el Tour de Flandes (tres veces), la Milán-San Remo (una vez), el Campeonato Mundial en Ruta (dos veces), Il Lombardia (cinco veces), la Lieja-Bastoña-Lieja (cuatro veces) y el Giro de Italia.

También se espera que intente defender su maillot arcoíris del Campeonato Mundial de Ruta en Montreal (Canadá), apenas una semana después de que concluya La Vuelta. Pogačar ha ganado seis de las siete carreras del World Tour en las que ha competido este año; en abril terminó segundo en la París-Roubaix tras un dramático sprint final contra el belga Wout van Aert.

Isaac del Toro no forma parte de la alineación del UAE Team Emirates para la Vuelta a España 2026, ya que su equipo decidió darle descanso tras su histórico tercer puesto y su actuación como joven promesa en el Tour de Francia 2026. El equipo aplica una política estricta para proteger a los jóvenes talentos, limitándolos a una sola Gran Vuelta por temporada, al tiempo que construye una plantilla veterana para apoyar a Tadej Pogačar.

RUTA:

La edición 81 de La Vuelta arranca con una contrarreloj individual inaugural en Mónaco antes de atravesar Francia y Andorra rumbo a España. Se espera que el recorrido sea uno de los más duros de los últimos años, con siete finales en alto, dos contrarrelojes individuales y casi 3,300 kilómetros de carrera antes de la etapa final en Granada.

La primera semana ya incluye exigentes pruebas de montaña en Font Romeu y Aramón Valdelinares, además de puertos emblemáticos como Alto de Aitana, Calar Alto, La Pandera y Collado del Alguacil.

Equipo de Pogacar:

João Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Domen Novak e Ivo Oliveira.