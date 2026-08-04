Trump contradice a Irán y advierte de una “última oportunidad”

Teherán. El presidente Donald Trump afirmó el lunes que Estados Unidos mantiene negociaciones con Irán, pese al inmediato desmentido de Teherán, y advirtió de que el diálogo es la “última oportunidad antes de la decapitación” de la república islámica.

En declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Trump dijo que accedió a intentar entablar conversaciones con Irán a petición de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y otros países.

El Ministerio de Exteriores iraní negó que se llevaran a cabo negociaciones, pero Trump insistió en que sí. “Estamos hablando en estos momentos”, subrayó.

“Esta es la última oportunidad que tienen para firmar un buen documento”, añadió. “Quiero darles hasta la última oportunidad antes de la decapitación”.

Sin conversaciones

Irán, por su parte, afirmó que actualmente no está hablando con Estados Unidos ni había reuniones programadas. “Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baqai.

Baqai añadió que todos los negociadores iraníes se encontraban en el país, a excepción del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, quien realiza una peregrinación religiosa en Irak.