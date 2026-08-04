De proveedores a líderes: el reto que definirá el futuro de México

Durante décadas, México ha celebrado la llegada de inversiones, la apertura de nuevas plantas y el crecimiento de las exportaciones. Son logros relevantes que han fortalecido nuestra economía y consolidado a América del Norte como una de las regiones más competitivas del mundo.

Sin embargo, la siguiente pregunta es mucho más importante que las anteriores: ¿qué lugar queremos ocupar dentro de esa integración?

No basta con participar en las cadenas globales de valor. El verdadero desafío consiste en hacerlo desde posiciones donde las empresas mexicanas aporten conocimiento, innovación, especialización y tecnología. En otras palabras, debemos dejar de medir nuestro éxito únicamente por lo que producimos y comenzar a medirlo por el valor que somos capaces de generar.

Los datos muestran que la integración regional ha sido extraordinaria. Desde 1994, el comercio de América del Norte prácticamente se quintuplicó y, desde la entrada en vigor del T-MEC, aumentó 55%. Hoy, el 61% de las organizaciones mexicanas exporta principalmente hacia Estados Unidos y Canadá, mientras que el 47% obtiene de esos mercados buena parte de los insumos que utiliza en sus procesos productivos.

En un momento en que el T-MEC entra en una etapa de revisiones periódicas y el entorno internacional exige mayor capacidad de adaptación, el verdadero reto consiste en lograr que un mayor número de empresas mexicanas escale dentro de esas cadenas productivas y ocupe espacios de mayor sofisticación.

Se trata de competir por conocimiento. Alemania ofrece una referencia interesante con el modelo de los Hidden Champions: empresas medianas que, lejos de buscar protagonismo, se convierten en líderes mundiales dentro de mercados altamente especializados gracias a la innovación, la excelencia operativa y una visión de largo plazo.

México tiene todas las condiciones para desarrollar sus propios Hidden Champions. Contamos con talento, experiencia industrial, ubicación estratégica y acceso preferencial a algunos de los mercados más importantes del mundo. Lo que hace falta es acelerar el desarrollo de capacidades empresariales que permitan cambiar esa ventaja geográfica en liderazgo competitivo.

Esa es precisamente la reflexión que impulsó COPARMEX con la sexta edición de las Juntas Internacionales 2026, bajo el lema Hidden Champions México: Cómo construir empresas líderes de nicho con impacto global. Más que un encuentro entre especialistas, empresarios e instituciones, abrimos una conversación estratégica sobre el tipo de empresas que México necesita construir durante la próxima década.

Porque convertirse en un líder de nicho requiere invertir en innovación, fortalecer el talento técnico, incorporar nuevas tecnologías, acceder a financiamiento, establecer alianzas estratégicas y desarrollar relaciones de largo plazo con clientes y proveedores.

También exige un entorno que incentive la inversión. Ninguna empresa puede planear su crecimiento si enfrenta incertidumbre jurídica, inseguridad, infraestructura insuficiente o una regulación excesivamente compleja. La competitividad requiere condiciones públicas que permitan a las empresas desarrollar todo su potencial.

Durante mucho tiempo hablamos del nearshoring como una oportunidad histórica para México. Hoy debemos comenzar a hablar de algo todavía más ambicioso: construir empresas mexicanas capaces de liderar mercados globales.

Ese es el verdadero siguiente paso de nuestra integración económica.

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