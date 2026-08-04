“Comprar en China”: La “Nao de China” de hoy

En el siglo XVI, la “Nao de China”, cargada de seda y porcelana, arribó al puerto mexicano de Acapulco, dando inicio al diálogo entre dos civilizaciones milenarias a través del Pacífico. De regreso, llevó consigo maíz y chile, ingredientes que terminaron formando parte indispensable de la dieta de los chinos. Esto fue el primer “encuentro bidireccional” entre China y México.

Siglos después, la “nave” que conecta a ambas naciones se ha renovado y actualizado. De los veleros de madera a los vuelos comerciales y grandes buques de carga, las “naves” modernas ya constituyen el vehículo del intercambio del personal y los productos de consumo. La campaña “Comprar en China” (Shopping in China) es un vívido reflejo de esta “Nao de China” contemporánea que, con las políticas de apertura como velas, el mercado próspero como bodega y el encanto tecnológico y cultural como timón, lleva los turistas y mercancías provenientes de todo el mundo hacia la orilla del beneficio mutuo y la ganancia compartida.

Con políticas de sinceridad, allanamos un camino abierto e inclusivo para los invitados. China ha tomado acciones concretas para que los amigos extranjeros puedan viajar y comprar con mayor facilidad en el país. No solo agilizamos los trámites para la entrada, sino que también mejoramos la experiencia de la compra. Hemos simplificado los procedimientos de solicitud de visas y ampliado la cobertura de la política de exención de visas de tránsito de 240 horas para hasta 55 países y en 65 puertos de entrada. Gracias a esta política, en todo 2025 y la primera mitad de 2026, más del 70% de los extranjeros entraron en China sin visado. En cuanto a las compras, las principales plataformas de pago electrónico de China han acelerado su apertura para las tarjetas bancarias extranjeras; ya hay más de 14.000 tiendas con devolución de impuestos a la salida del país, cuadruplicando la cifra de finales de 2024; además, con la versión 2.0 de la política de devolución, se ha logrado la digitalización total del proceso sin uso de papel, permitiendo el “reembolso inmediato de impuestos” para compras realizadas en distintas regiones, y el plazo de reembolso se ha extendido a 28 días. Con toda sinceridad y acciones tangibles, China está esforzándose por que los visitantes lleguen con entusiasmo y regresen con satisfacción.

Con un mercado amplio, abrimos la puerta de oportunidades de beneficios mutuos. “Comprar en China” representa también una plataforma donde los productos de alta calidad del mundo puedan compartir los dividendos del desarrollo de China. Aprovechando las ventajas de su megamercado y apoyándose en la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), la Exposición Internacional de Bienes de Consumo de China (CICPE), entre otras plataformas, el país está incrementando la importación de bienes de consumo de alta calidad por múltiples canales. Nuestra puerta también se abre para México. Los productos mexicanos como el tequila, el aguacate, los mariscos, así como los típicos tacos, ya gozan de una creciente popularidad entre los consumidores chinos. El “Hecho en México” no solo significa la garantía de calidad, sino también representa un símbolo cultural. China, con una actitud abierta, da la bienvenida a más productos mexicanos de calidad, para compartir así las oportunidades de crecimiento de las exportaciones diversificadas.

Con experiencias únicas, invitamos a los amigos del mundo a presenciar la China real. Ir de compras va más allá de adquirir productos; implica vivir una experiencia. “Viajar a China con una maleta vacía” se ha convertido en algo de moda en las redes sociales internacionales. Los turistas extranjeros pueden palpar en carne propia cómo el “Hecho en China” está transformándose con celeridad en la “Manufactura inteligente en China”. Están liderando el consumo los dispositivos digitales portátiles y electrodomésticos inteligentes, que combinan tecnología de punta con una excelente relación calidad-precio, junto con las variedades de productos creativos y culturales así como marcas nacionales en tendencia que fusionan la estética oriental con el diseño moderno. Invitamos sinceramente a los amigos mexicanos a visitar China en persona para descubrir con sus propios ojos, recorrer con sus propios pasos y sentir con su propio corazón una China real, multidimensional, cálida y respetable.

En la actualidad, cuando las corrientes subyacentes del proteccionismo cobran fuerza, “Comprar en China” se erige como una “Nao de China” contemporánea surcando las olas, que transporta el diálogo, conecta a las personas y practica el verdadero multilateralismo y la globalización económica. De la antigua Nao a “Comprar en China”, lo que ha cambiado son las mercancías y lo que permanece inalterable es la afinidad entre nuestros pueblos. ¡Que naveguemos en el mismo barco y avancemos juntos hacia un futuro más abierto y próspero!

*Embajador de China en México