Goebbels estaría feliz

Tanto el gobierno de AMLO como el de Sheinbaum (CS) han seguido el ABC para encaminar a México a una autocracia y destruir la incipiente democracia. Entre los cambios medulares que dicta ese manual tenemos la militarización, la captura del Poder Judicial, la manipulación para tener una mayoría en el Congreso, manejar las elecciones al antojo del régimen, haber eliminado a la mayoría de las instituciones autónomas y privilegiar el gasto público en programas sociales con fines electoreros. Faltaba un eslabón crucial: el control y manipulación de la información y la censura a la libre expresión.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) no es un organismo autónomo, sino que es un órgano subordinado a una agencia gubernamental. La CRT difundió la semana pasada, a través de María Luisa Alcalde, convertida en su vocera, los “lineamientos para proteger los derechos de las audiencias”. Este término encierra un engaño, pues con el pretexto de proteger un derecho, de lo que se trata es que el gobierno quiere decidir qué información es verdad y cuál no. No hay que confundirse, es una ley mordaza. El espíritu de los lineamientos es que el gobierno define qué información es verdadera y qué contenidos deberán difundirse. Los lineamientos se emitieron para la radio y la televisión, pero ya CS dijo que este control se debe aplicar también a la prensa escrita y las plataformas digitales. ¡Cuidado! La CRT no tiene injerencia legal sobre esos medios.

Como ya es costumbre de la 4T, los lineamientos se someten a una “consulta pública” por internet de tres semanas. Pero no seamos ingenuos, como en pseudoconsultas anteriores, el gobierno ya tomó la decisión de antemano.

Aunque sea infructuoso, en la consulta pública se debería plantear que los lineamientos se apliquen también al gobierno y a su principal instrumento propagandístico, las mañaneras. Si así fuera, las mañaneras violarían cada uno de los lineamientos. Veamos algunos de ellos y cómo se violan diariamente: todos los días CS difunde información falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual; en sus intervenciones, CS no distingue entre noticia y opinión ni entre publicidad y contenido; y no concede derecho de réplica a quienes consideren hechos inexactos o falsos. Si esto último se cumpliera, Calderón tendría derecho de réplica todos los días.

La ley exigiría a los medios contar con un “Código de Ética” y un “defensor de las audiencias”. Ética es un concepto desconocido para la 4T. En el caso de las mañaneras habría un claro conflicto de interés y se protegería al gobierno y no a las audiencias. La CRT tendría la discrecionalidad de imponer multas y sanciones económicas estratosféricas que podrían quebrar a una compañía de medios.

Lo que la 4T pretende con estos lineamientos es erigirse en una autoridad poseedora de la veracidad absoluta y un defensor moral de las audiencias para imponer sus criterios, sus ideas, su visión. Se trataría de una gravísima cancelación a la libertad de expresión, que consolidaría a México en una mentirocracia con información a modo de la 4T. El único derecho que debemos defender es el de la total libertad de expresión.