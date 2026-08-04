Rabat podría estar detrás del asalto a Ceuta

Ceuta. España insistió ayer 03 de agosto, en que su soberanía sobre Ceuta es “incuestionable”, después de que decenas de miles de migrantes entraran la semana pasada de forma irregular desde Marruecos en este enclave español en el norte de África.

España calcula que unos 69,500 migrantes han regresado a Marruecos en los últimos cuatro días, lo que supera las estimaciones iniciales de las 50,000 llegadas a Ceuta del jueves.

Madrid ha evitado criticar a Rabat por estas llegadas masivas, que algunos analistas interpretaron como una forma de Marruecos para presionar a España.

La diplomacia no es sólida entre ambos países por cuestiones históricas. Marruecos reivindica su soberanía sobre Ceuta y Melilla, el otro enclave español en el norte de África, desde su independencia en 1956, pero España rechaza de plano cualquier negociación sobre ambos territorios.

“Que Ceuta y Melilla son parte de la integridad territorial de España es incuestionable”, reiteró el lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la televisión pública.

El balance oficial de víctimas mortales en el lado español de la frontera asciende a 72, mientras que en el lado marroquí se han registrado 11 fallecidos. Muchos afirmaron que se marcharon porque el cierre de los comercios los había dejado sin comida, se encontraron con la hostilidad de la población local y no pudieron continuar su viaje hacia la península ibérica.

¿Qué pasó?

Testimonios y varios expertos sugieren una relajación temporal de los controles marroquíes en la zona fronteriza de Ceuta, lo cual habría favorecido la crisis migratoria sin precedentes en el enclave español.

Los migrantes devueltos aseguran que no se habían reforzado los controles en las dos carreteras que conducen a Castillejos (Fnideq en árabe), una localidad de 77,000 habitantes lindante con Ceuta.

Una fuente cercana a las operaciones de seguridad informó que había “controles de gendarmería normales, sin ningún despliegue excepcional”.

Pierre Vermeren, investigador especializado en el Magreb, destaca que la policía marroquí es “muy eficaz, muy organizada y está muy bien informada”.

Si hubiera querido impedir la llegada de los jóvenes “podría haber bloqueado las carreteras”, sostiene.

“Hemos constatado que el dispositivo de seguridad se había reducido y que los refuerzos no llegaron hasta el jueves en torno a las 19 horas”, añadió Mohamed Benaissa, presidente del Observatorio del Norte para los Derechos Humanos, con sede en la región.

No hay pruebas de que se haya tomado una decisión en este sentido al más alto nivel del Estado marroquí.

Riccardo Fabiani, analista del International Crisis Group, estima, por el contrario, que “hay elementos suficientes para estimar que (el gobierno de) Rabat está implicado en esta crisis”.

“Cuesta creer que las autoridades no estuvieran al corriente de lo que pasaba, o incluso que no hayan facilitado un desplazamiento de población de tal magnitud”, coincide Haizam Amirah Fernández, director del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos de Madrid.

Para Vermeren se trata de “un mensaje de advertencia enviado a España”, país dirigido por el socialista Pedro Sánchez, sobre el tema del Sáhara Occidental.