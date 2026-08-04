Reporta Inegi reducción en homicidios a niveles del 2012

México registró en 2025 un total preliminar de 27,989 defunciones por presunto homicidio, lo que representa una reducción de 16.6% respecto a las 33,550 contabilizadas de manera definitiva en 2024, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según las Estadísticas Preliminares de Defunciones por Presunto Homicidio, la tasa preliminar nacional fue de 21.4 homicidios por cada 100,000 habitantes, por debajo de los 25.8 registrados en 2024.

Sin embargo, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Tabasco fueron las únicas entidades que registraron aumentos en sus tasas de homicidio.

Con base en el trabajo realizado por el Inegi, el incremento más pronunciado se observó en Sinaloa, cuya tasa pasó de 33 a 57 homicidios por cada 100,000 habitantes. En Baja California Sur, la tasa aumentó de 10 a 23. En Tabasco fue de 33 a 36 y Sonora pasó de 52 a 54.

El Inegi informó que Yucatán registró la menor tasa con 2 casos por cada 100,000 habitantes. Le siguieron Coahuila (3); Durango (6); Chiapas (7); Querétaro (7); Tamaulipas (8); CDMX (9); Hidalgo (9) y Tlaxcala (9).