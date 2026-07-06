Legislador británico pide a Infantino retrasar la expulsión de Jarell Quansah contra México

Un legislador britanico instó este lunes al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a aplazar la suspensión del jugador inglés Jarell Quansah y permitirle jugar contra Noruega los cuartos de final del Mundial 2026, después de que el defensa recibiera una tarjeta roja en el partido del domingo contra México.

"Si bien considero correcto que Jarell Quansah recibiera esa tarjeta roja y que las normas arbitrales deban aplicarse de manera coherente, creo que sería acertado aplazar su suspensión hasta la conclusión de este Mundial", escribió el legislador laborista Noah Law en una carta dirigida a Infantino.

La Selección de Inglaterra se quedó con 10 jugadores, luego de que se fuera expulsado Jarell Quansah, por una fuerte entrada sobre Jesús Gallardo en los primeros minutos de la reanudación del segundo tiempo.

Law citó la polémica decisión de la FIFA de levantar la suspensión del jugador estadounidense Folarin Balogun, quien había recibido una tarjeta roja en el partido contra Bosnia-Herzegovina, lo que conllevaba una sanción de un partido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a Infantino para que revisara la tarjeta roja y permitiera a Balogun jugar el partido de este lunes contra la escuadra de Bélgica.

"La integridad de cualquier gran torneo internacional depende no solo de que los jugadores y los árbitros respeten las normas, sino también de que dichas normas se apliquen por igual a todas las naciones participantes. Estoy seguro de que no podremos justificar una situación en la que un jugador se beneficie de un aplazamiento de su sanción mientras que otro, en circunstancias sustancialmente similares, no lo haga", afirmó Law en la misiva al mandamás de la FIFA, que este mismo lunes fijó su postura sobre el pedido de Trump.

"En un momento en que nuestro sistema multilateral y el orden internacional basado en normas se encuentran amenazados, le insto a tratar este asunto con la máxima seriedad", concluyó el legislador britanico.

Trump había pedido al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que revisara la tarjeta roja de Balogun, que habría suspendido automáticamente al jugador para el duelo de octavos de final del lunes contra Bélgica.

Sin embargo, la FIFA suspendió la aplicación de la sanción por un período probatorio de un año, sin anular la tarjeta roja. La sorprendente medida ha puesto bajo los focos el proceso disciplinario de la FIFA y provocó una airada respuesta de Bélgica.