Despachos de cobranza, montadeudas, amenazas y fraudes con IA: lo que debes saber para defenderte

Los deudores en México ya no sólo enfrentan la cobranza tradicional con constantes llamadas y prácticas intimidatorias. En la era digital, también lidian con prestamistas tecnológicos —los llamados montadeudas— que aplican tácticas agresivas, y con la desinformación generada por contenidos falsos creados mediante inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las quejas contra despachos de cobranza sumaron 41,922 al cierre de 2024, provenientes de 633 entidades financieras, un aumento de 13.65% respecto al mismo periodo de 2023.

La principal inconformidad (37.83%) es que los despachos amenazan, ofenden o intimidan a deudores, familiares, compañeros de trabajo u otras personas sin relación con la deuda. En 29.59% de los casos, se gestionan cobros a personas que no son clientes ni socios deudores.

Deuda postpandemia y resurgimiento de la cobranza agresiva

Ángel González Badillo, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, explica que la pandemia de Covid-19 dejó una “resaca” de deudas. Al inicio del confinamiento, unos 9.8 millones de personas dejaron de pagar créditos por pérdida de empleo, enfermedad o cierre de negocios.

Aunque los bancos ofrecieron prórrogas, los intereses ordinarios siguieron acumulándose, lo que llevó a muchos a la morosidad. La respuesta de las instituciones fue endurecer la recuperación de cartera, incluso con métodos más extremos que antes de la reforma financiera.

En este escenario surgieron fintechs y aplicaciones montadeudas que llegaron a publicar fotos de deudores maniatados o difundir acusaciones falsas en redes sociales. Ante ello, la asociación impulsó acciones colectivas y denuncias penales que derivaron en operativos y detenciones en la Ciudad de México, además de una reforma al Código Penal Federal (artículo 284 bis) que tipifica la cobranza amenazante como delito.

Un horizonte complicado hacia 2026

González Badillo advierte que, con una economía lenta, salarios bajos y poco empleo, la morosidad podría repuntar en enero de 2026, agravada por factores macroeconómicos globales.

A ello se suma el auge de estafas y noticias falsas en redes, amplificadas por IA, que prometen préstamos “milagro” o la eliminación del Buró de Crédito. Muchas personas, por desesperación, caen en estas trampas.

Persisten vacíos legales en la supervisión de empresas que compran cartera vencida y en varias fintech, lo que deja a los deudores en indefensión. Actualmente se discuten cambios a la Ley Fintech para dar a la Condusef facultades de vigilancia y establecer un marco regulatorio parejo.

IA y sofisticación en las estafas

La IA ha elevado la calidad de los fraudes: ahora es posible ver videos falsos de empresarios e influencers ofreciendo inversiones o préstamos inexistentes. Los datos personales se han vuelto un recurso valioso y altamente vulnerable.

El consejo es desconfiar de cualquier oferta financiera sin verificar la fuente, no compartir datos personales sin confirmar la legitimidad de la entidad y leer detenidamente los contratos antes de aceptar un crédito.

La Constitución protege a los deudores: tener una deuda no justifica amenazas o agresiones. Se recomienda:

Verificar la fuente de cualquier oferta de crédito o inversión.

de cualquier oferta de crédito o inversión. No entregar datos personales a aplicaciones o entidades no verificadas.

Exigir y leer el contrato antes de aceptar un préstamo.

antes de aceptar un préstamo. Evitar “soluciones rápidas” y acudir a asesoría profesional.

La Organización Nacional de la Defensa del Deudor vigilará el nuevo convenio entre la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE) y la Asociación de Profesionales de Cobranza (Apcob) para garantizar que las gestiones de cobro sean respetuosas y dentro de horarios establecidos.