Infantino fija su postura tras llamada de Trump por caso Balogun: ¿Qué dijo?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este lunes haber recibido una llamada de Donald Trump para hablar de la tarjeta roja recibida por el delantero estadounidense Folarin Balogun, a lo que le habría respondido que las instancias disciplinarias del organismo son "independientes".

"Durante nuestra conversación, expliqué que estaba en curso un procedimiento jurídico que implicaba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto en su debido momento por los órganos competentes", indicó en X el dirigente del fútbol mundial, criticado desde todos los frentes por la suspensión el domingo por parte de la FIFA de la sanción impuesta a Balogun.

Criticado desde la suspensión el domingo de la sanción impuesta a Balogun -expulsado en octavos de final por pisar la pierna del bosnio Tarik Muharemovic y ahora habilitado para el partido de cuartos contra Bélgica-, Gianni Infantino no comentó el fondo del asunto.

"Leo las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA cuando se hacen públicas. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas y, a veces, no lo estoy", esquivó. "Lo que sí hago siempre, sin embargo, es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las adoptan".

El dirigente italo-suizo afirmó que la independencia de los órganos judiciales de la FIFA -comisiones de disciplina, de ética y de apelación- era "esencial para la credibilidad y la integridad del fútbol", y que estos se pronunciaban "de manera autónoma", "sobre la base de los reglamentos aplicables y de los hechos concretos que se les someten".

La Comisión Disciplinaria de la FIFA no ha dado a conocer los motivos que la llevaron a conmutar la suspensión firme de Balogun por "un partido de suspensión condicional, acompañado de un periodo de prueba de un año".

Ni siquiera ante la federación belga, que lamentaba el lunes por la tarde no haber recibido "ni la decisión de la FIFA, ni la más mínima explicación sobre este expediente".

Según el Código Disciplinario de la FIFA, todos los miembros de su Comisión Disciplinaria son elegidos por cuatro años por el Congreso del organismo, "a propuesta del Consejo", es decir, del ejecutivo dirigido por Infantino.

El actual presidente es el emiratí Mohammad Al Kamali, elegido justo antes del Mundial de 2026.