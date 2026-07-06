Juez de EU rechaza solicitud de Elon Musk de anular la sentencia por fraude en Twitter

Un juez federal ⁠rechazó este lunes la solicitud de Elon Musk de ⁠anular un veredicto ⁠reciente del jurado en el que se determinaba que la persona más rica del mundo había defraudado a los inversores de Twitter al adquirir la empresa de redes sociales, a pesar de que se consideró que Musk no era responsable de uno de sus tuits impugnados.

El juez federal de distrito Charles Breyer, de ⁠San Francisco, también ⁠denegó la ⁠moción de Musk para ⁠anular la certificación de la demanda colectiva de los inversores y estimó la moción de estos para que se les concedieran intereses previos al ⁠fallo.