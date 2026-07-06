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Juez de EU rechaza solicitud de Elon Musk de anular la sentencia por fraude en Twitter
Un juez federal rechazó la solicitud de Elon Musk de anular un veredicto reciente del jurado en el que se determinaba que la persona más rica del mundo había defraudado a los inversores de Twitter al adquirir la empresa de redes sociales.
Un juez federal rechazó este lunes la solicitud de Elon Musk de anular un veredicto reciente del jurado en el que se determinaba que la persona más rica del mundo había defraudado a los inversores de Twitter al adquirir la empresa de redes sociales, a pesar de que se consideró que Musk no era responsable de uno de sus tuits impugnados.
El juez federal de distrito Charles Breyer, de San Francisco, también denegó la moción de Musk para anular la certificación de la demanda colectiva de los inversores y estimó la moción de estos para que se les concedieran intereses previos al fallo.