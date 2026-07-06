Ferrari 12Cilindri Manuale: la caja manual regresa con reinvención tecnológica

Algunos podrían decir que el mundo está sanando, o más bien podría ser la nostalgia que tenemos algunos por las transmisiones manuales lo que hace que este tipo de noticias suenen extrañas. Pero, afortunadamente, es real: Ferrari trajo de regreso la caja manual a su auto GT más nuevo con el Ferrari 12Cilindri Manuale.

Un regreso inesperado: la última manual de Ferrari fue en 2012

Ferrari 12Cilindri ManualeFerrari

La última vez que la casa de Maranello usó una caja manual fue en 2012 con el 599 GTB, pero la interpretación moderna del Ferrari 12Cilindri Manuale no es como lo que vimos en aquella ocasión, pues lleva una inyección de tecnología más que interesante.

Este sistema pretende darnos las sensaciones de manejo que todos querían recuperar al usar un tercer pedal y hacer los cambios por nuestra cuenta, pero a la vez la caja ranurada de seis cambios de este auto tiene un par de trucos bajo la manga, todo con el fin de mantener el desempeño de un Ferrari moderno.

Así funciona el sistema Manuale By-Wire

Ferrari 12Cilindri Manuale

El nombre que le otorgaron a esta solución es "Manuale By-Wire": aunque crearon una consola sobre la que se monta la palanca, realmente no hay una conexión mecánica entre esta y la transmisión, tampoco existe entre el pedal del embrague y el clutch. En su lugar son sensores y cables los que le comunican a la computadora lo que el conductor quiere hacer, y esta se encarga de que la transmisión responda.

Ferrari dice haber pasado mucho tiempo refinando la experiencia del Ferrari 12Cilindri Manuale para evitar que se sintiera falso o forzado. Incluso crearon mecanismos que recrean la resistencia que la palanca pone cada vez que se usa, lo mismo con el pedal. El software también fue tan refinado que permite que, si no se engrana bien el clutch, el auto tenga los clásicos "jaloneos" de esa maniobra, o incluso se apague si no se usa de forma correcta, tal cual haría un auto manual común.

Trucos tecnológicos para proteger el tren motriz

Ferrari 12Cilindri ManualeFerrari

Una medida de precaución que incluye el Ferrari 12Cilindri caja manual es la capacidad de bloquear el cambio si la computadora detecta que un cambio descendente elevaría demasiado las revoluciones como para dañar la caja. Así, si alguien pasa por error de quinta a segunda marcha en vez de cuarta, la computadora protege el tren motriz.

La transmisión de base de este auto sigue siendo una de doble embrague, que incluso conserva la función de ser conducido como un automático, dejándole todo el trabajo al auto.

Potencia y desempeño del Ferrari 12Cilindri con caja manual

Ferrari 12Cilindri ManualeFerrari

Si bien las transmisiones manuales a veces sacrifican poder frente a soluciones automáticas o de doble embrague, este 12Cilindri conserva las cifras de cualquier otro 12Cilindri. Su V12 atmosférico de 6.5 litros entrega 830 hp y 500 lb-pie de par (678 Nm), lo que le permite hacer el 0-100 km/h en 2.9 segundos en modo automático y superar ligeramente los 340 km/h.

Precio y exclusividad del Ferrari 12Cilindri Manuale

Ferrari 12Cilindri ManualeFerrari

Fiel a la tradición de Ferrari, esta variante "Manuale" se limitará a 1,499 unidades para todo el mundo y pasará por el programa "Tailor Made" (Hecho a la medida) para que no haya una especificación duplicada. Su precio de partida es de 675,000 dólares, cerca de 11.8 millones de pesos, antes de cualquier opcional.