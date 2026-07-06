Sheinbaum prevé mejores indicadores económicos para el segundo semestre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este lunes que la economía mexicana mostrará un mejor desempeño durante el segundo semestre de 2026, impulsada principalmente por el programa Viviendas para el Bienestar, el crecimiento de la manufactura y el fortalecimiento del consumo interno.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la primera mandataria destacó que uno de los principales motores de la actividad económica es el programa de Viviendas para el Bienestar, el cual, dijo, aún no alcanza su punto máximo en la generación de empleos.

Explicó que la construcción tiene un efecto multiplicador sobre la economía al incentivar diversas cadenas productivas y crear fuentes de trabajo.

"Hay algo que está moviendo mucho los indicadores económicos y es el programa de Viviendas para el Bienestar, que todavía incluso no llega a su pico de generación de empleo. La construcción es una industria que potencia el crecimiento, el desarrollo económico y genera empleo", afirmó.

Manufactura y autopartes mantienen crecimiento

La presidenta también resaltó el desempeño de la industria manufacturera, particularmente de los sectores de autopartes y electrónicos, los cuales, aseguró, registran un crecimiento importante.

Además, sostuvo que los programas sociales fortalecen el mercado interno al incrementar el poder adquisitivo de la población.

Sobre los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que reportaron un récord en la venta de vehículos nuevos durante el primer semestre del año, Sheinbaum Pardo consideró que este comportamiento confirma el fortalecimiento del consumo interno.

Por otro lado, adelantó que el Gobierno federal continuará difundiendo información sobre la relevancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el nivel de integración alcanzado por la industria mexicana.

También, reiteró que el objetivo de las conversaciones con Estados Unidos es brindar certidumbre a las inversiones de largo plazo y mantener la estabilidad del acuerdo comercial.