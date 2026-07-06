Wall Street inicia la semana dispar; acciones tecnológicas impulsan al S&P 500 y el Nasdaq

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos en este inicio de semana. Las referencias de Nueva York se mueven dispares, con el Dow Jones bajando levemente y sus pares subiendo por el impulso de las acciones del sector de tecnologías de la información.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, cede 0.09% a 52,850.88 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, gana 0.73% a 7,537.69 puntos, y el Nasdaq Composite tecnológico gana 1.43% a 26,202.50.

Tras el fin de semana largo por el Día de la Independencia, los inversionistas muestran apetito por riesgo, principalmente en el sector tecnológico. El comportamiento comprador se presenta tras la publicación de cifras laborales estadounidenses por debajo de lo esperado.

Los datos de nóminas no agrícolas moderados las apuestas por alzas de tasas de interés y hoy las empresas tecnológicas, sensibles a entornos de tasas altas, encabezan las subidas. El índice de semiconductores de Filadelfia sube 3.71% y el gigante Nvidia (1.23%) avanza.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 caen esta mañana, con el sector de tecnologías de la información (+1.96%) compensando por su peso en los índices. En el lado contrario, los defensivos sectores de consumo básico (-1.82%) y salud (-1.62%) lideran las bajas.

Cabe destacar que por primera vez en la historia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó en el acto simbólico de apertura de la sesión bursátil desde el Despacho Oval, en una ceremonia conjunta con la Bolsa de Nueva York y el mercado Nasdaq.