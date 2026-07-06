Bolsa mexicana inicia la semana en terreno positivo; destacan acciones de aeroportuarias

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este lunes. Los índices locales suben en línea con sus pares de Wall Street después de una sesión de pocos movimientos, con las empresas operadoras de aeropuertos a la cabeza en las ganancias.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, sube 0.71% a 67,539.89 unidades, mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 0.79% hasta 1,357.75.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores suben. Destacan los títulos de las aeroportuarias Asur, con 2.89% a 547.17 pesos, y GAP, con 2.80% a 449.64 pesos, junto a las acciones del operador bursátil Grupo BMV, con un alza de 1.85% a 39.39 pesos.

"El principal ⁠índice de la ⁠Bolsa Mexicana ⁠de Valores ha mantenido un desempeño positivo en ⁠lo que va del año con un avance del +4.6%. Sin embargo, el repunte se atribuye en gran medida a los avances registrados en las primeras dos semanas del año", destacó Banamex.