Quita, ¿la salida fácil para librarte de las deudas?

La acumulación de deudas resulta estresante, ya que puede llegar un punto en el que la carga es tan grande que se complica el pago. Puede suceder que, por más que se intente, liquidar un crédito se vuelva insostenible debido a los intereses y comisiones existentes. Una de las soluciones es la quita, ¿qué tanto le conviene a los usuarios?

Cuando un usuario deja de pagar a una institución financiera, es común que el banco o un despacho de cobranza busque renegociar la deuda existente para regularizar la situación. Asimismo, el deudor puede tomar la iniciativa de acercarse a la institución para llegar a un posible acuerdo, lo que normalmente se conoce como plan personal de pagos.

Hay varias formas de liquidar una deuda: puedes alargar su plazo, reorganizar el esquema de pagos, consolidarla o solicitar una quita a la institución financiera. Esta última opción puede ser la más económica; sin embargo, podría traer consecuencias significativas para la vida financiera del deudor.

“Puede darse en varios sentidos (la quita), la puede ofrecer el otorgante de crédito, o la empresa que compró la cartera vencida o tú como cliente la puede solicitar”, dice Wolfgang Erhardt, vocero nacional de la Sociedad de Información Crediticia (SIC) Buró de Crédito.

¿Cómo funciona la quita?

Pero a todo esto, ¿qué es la quita? De acuerdo con Buró de Crédito, la quita es un mecanismo en el que el acreedor de la deuda, en este caso, la institución bancaria, accede a aplicar un descuento sobre el total del adeudo y el deudor se compromete a liquidar la cantidad restante en su totalidad y en una sola exhibición.

Este acuerdo debe ser establecido por escrito para tener validez jurídica, y el documento debe contener todas las condiciones acordadas para liquidar la deuda.

De acuerdo con Creditea, este mecanismo evita demandas y procesos judiciales derivados del adeudo, y ofrece la oportunidad al deudor de reorganizar sus finanzas y recuperar la tranquilidad perdida por el sobreendeudamiento.

Consecuencias en el historial crediticio

A pesar de que en teoría parece un buen acuerdo para el deudor, expertos advierten que las consecuencias de la quita pueden ser significativas en el futuro, por lo que debería ser la opción de último recurso para saldar una deuda.

Wolfgang Erhardt explica que se establece como un quebranto para la institución financiera y eso no es bueno para el acreedor.

En el reporte de crédito especial se reflejará con una calificación negativa (clave 97 en color rojo), lo que influirá en el acceso a otros préstamos, como hipotecarios, de autos o personales.

“En el historial de crédito, se pone una clave de observación que indica que se pagó con quita y en el reporte hay una fila llamada ‘monto’ donde aparecerá el dinero que no se liquidó, es decir, la quita”, explica.

Además, el crédito aparecerá también como cerrado y con saldo cero. “Y el ‘Mi Score” bajará (perderá puntos) porque el cliente causó un quebranto; es decir, es ahora de mayor riesgo”.

Otro punto para considerar es que no todas las instituciones financieras aceptan hacer una quita. Si no negocias directamente con el acreedor de la deuda, puedes caer en fraudes con despachos de cobranza o montadeudas.

“Mi recomendación para las personas que tienen problemas para pagar sus créditos es, en orden de preferencia, hacer el presupuesto, quitar gastos innecesarios y volver a pagar los mínimos con los ahorros o si se puede más de los mínimos mejor y continuar con el buen historial de pagos”, recomendó el vocero nacional de Buró de Crédito.

Agregó que, si no es suficiente tal vez vender o empeñar algo que no se necesite, si eso no es posible, rápidamente pedir la reestructura para que sí logre pagar el total, aunque se tarde más tiempo en hacerlo, y si no hay de otra considerar la quita.