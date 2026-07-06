Mundial 2026 deja derrama de 11,000 millones de pesos en Guadalajara: OFVC

Guadalajara, Jal. La realización de la Copa Mundial de Futbol en Guadalajara dejará una derrama económica superior a la prevista originalmente, de entre 10,500 y 11,500 millones de pesos, pese a que la ocupación hotelera fue menor que la registrada en junio del año pasado.

De acuerdo con cifras preliminares, la ciudad registró una ocupación hotelera de 57%, seis puntos porcentuales por debajo del 63% observado en junio de 2025. Sin embargo, las tarifas promedio de hospedaje se incrementaron 180% al pasar de 1,800 a 4,800 pesos por noche, impulsadas por la llegada de visitantes de alto poder adquisitivo que asistieron a los partidos del Mundial.

"Antes del Mundial calculaba una derrama económica de 10,000 millones de pesos y vamos a terminar entre 10,500 y 11,500 millones", comentó a El Economista, el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC), Gustavo Staufert.

El directivo explicó que la composición del mercado turístico cambió debido al esquema de comercialización de boletos implementado por la FIFA, lo que derivó en una menor afluencia de visitantes, pero con un gasto significativamente superior al esperado.

"Las personas que pudieron adquirir los boletos fueron de un muy alto espectro económico; eso quiere decir que tuvimos seis puntos porcentuales de ocupación menores a junio del año pasado, pero tuvimos 180% más de tarifa que la del año pasado", subrayó.

Tarifas históricas

Staufert Buclon destacó que los hoteles comercializaron habitaciones a precios sin precedentes. Incluso, un establecimiento logró colocar durante diez días consecutivos su suite presidencial en 12,000 dólares por noche.

Los mayores beneficios, precisó, se concentraron en las cadenas hoteleras internacionales cuyos niveles de ocupación y tarifas superaron ampliamente a los de los hoteles independientes.

Tan sólo por concepto de hospedaje, incluyendo hoteles y plataformas de alojamiento como Airbnb, la derrama económica se estima entre 2,100 y 2,200 millones de pesos. A partir de ese monto, la OFVC calcula un impacto económico total de entre 10,500 y 11,500 millones de pesos, utilizando un multiplicador conservador de 5.5 veces el gasto en alojamiento.

"En las ferias internacionales, la derrama económica se calcula multiplicando el gasto de la renta de habitación por 12; en los congresos internacionales se multiplica por 10. Como estamos calculando la derrama económica es multiplicando el hospedaje, estos 2,200 millones de pesos, por 5.5, que es mucho inferior a lo que se calcula de un congreso o una feria", explicó el funcionario.

Pasajeros aéreos

El impacto del Mundial también se reflejó en la actividad aeroportuaria.

Entre el 1 y el 28 de junio, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara registró 300 vuelos adicionales respecto al mismo periodo del año anterior, equivalentes a 600 operaciones entre aterrizajes y despegues, lo que representó la llegada de aproximadamente 44,000 pasajeros adicionales.

Además de los vuelos comerciales, el aeropuerto recibió un número importante de aeronaves privadas, lo que incrementó los ingresos por servicios aeroportuarios, expresó el también vicepresidente del Consejo Estatal de Turismo.

Según Staufert, la ciudad recibió alrededor de 88,000 visitantes provenientes de Corea, Colombia, República Democrática del Congo y Uruguay, las selecciones que disputaron encuentros en Guadalajara.

Transporte, comercio y restaurantes

El funcionario detalló que el gasto de los visitantes también impulsó otros sectores de la economía local.

La renta de automóviles, taxis, plataformas de transporte, autobuses especiales para el traslado de aficionados, restaurantes, bares, comercios y la venta de recuerdos registraron un incremento en la demanda durante los días de partido.

De acuerdo con la OFVC, el mayor poder adquisitivo de los visitantes elevó el consumo de alimentos, bebidas y mercancías, además de propiciar reuniones corporativas de empresas mexicanas que aprovecharon la celebración del partido de la Selección Mexicana en Guadalajara para realizar encuentros de negocios.