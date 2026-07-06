Javier Aguirre augura base sólida para Rafa Márquez al despedirse del Tri

Javier Aguirre confirmó su despedida de la Selección Mexicana. El que fuera entrenador del Tri en los Mundiales 2002, 2010 y 2026 dijo adiós en la conferencia posterior a la derrota contra Inglaterra en octavos de final en el Estadio Ciudad de México.

“Sé, con certeza, que este fue mi último partido como entrenador de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca. Eso sí que lo sé porque hay que hacerse de lado para que vengan los buenos, que son Rafa (Márquez) y su grupo”.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anticipó desde la contratación del ‘Vasco’, en 2024, que Márquez, que en ese entonces firmó como auxiliar, asumiría el rol de director técnico para el ciclo 2026-2030.

Aguirre lo ratificó después de caer ante Inglaterra ante 80,824 espectadores, quienes esperaban que el Tri pudiera llegar mínimo a cuartos de final, como lo hizo en sus otros Mundiales como local (1970 y 1986).

“Le di un gran abrazo a Rafa, que continuará con esto, porque le vienen cuatro años muy buenos. Hay una base sólida y no hay un solo jugador que destaque por encima de nadie”, enfatizó Aguirre, mencionando a jóvenes que emergieron en este ciclo, como Brian Gutiérrez y Gilberto Mora.

Se derrumbó el invicto

En sus tres etapas al frente de la Selección Mexicana, Javier Aguirre obtuvo el mismo resultado: ser eliminado en octavos de final de Copa del Mundo. En 2002 lo echó Estados Unidos, en 2010 Argentina y en 2026 Inglaterra.

La diferencia es que en 2026 sí logró el quinto partido, pero esto se debió a que el Mundial incrementó su cuota de participantes a 48 y, por tanto, superar la fase de grupos aseguraba un juego de dieciseisavos de final. Su balance fue de triunfos sobre Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0), Chequia (3-0) y Ecuador (2-0), pero derrota ante Inglaterra (0-2).

“Todo esto es muy doloroso porque soñamos, nos ilusionamos y caer duele mucho. Diría que los 26 (jugadores) me hicieron muy feliz, cumplimos dos meses juntos y deben irse con la cabeza en alto. Si hay alguna crítica debe ser al entrenador, porque ellos se dejaron la piel en el campo y pueden mirar de frente a todo mundo”.

A nivel general, se marcha con 13 partidos dirigidos en Copa del Mundo, un récord para cualquier entrenador de Selección Mexicana.

“No pudimos darle una noche más de alegría a la gente, pero le agradezco a todo el público mexicano por estos cinco partidos que fueron inolvidables. Yo me despido de la selección, del Estadio Azteca, fue mi último partido aquí y me voy con mucho orgullo y sentimiento después de tantos años, porque aquí viví gran parte de mi vida futbolística”.

Futuro en buenas manos

Respecto al futuro, no dudó en decir que Rafa Márquez buscará elevar la calidad de los seleccionados y que su historia es similar a la suya por forjarse tantos años en Europa.

“Hemos estado fuera del país 15 o 20 años, lo tuve de jugador y ahora de compañero, así que creo que está más que capacitado.

“De esta selección hay mucha gente rescatable, tenemos un promedio de edad bajo e interesante y tenemos más gente en Europa de buen nivel (…) No tuve más que palabras de agradecimiento para Rafa y ponerme a su disposición. Estaré cerca para lo que quiera porque es un chico muy valioso, mexicano, gran entrenador y lo va a demostrar, ya lo verán. Ojalá lo haga mejor que lo que pudimos hacer conmigo”.

De los 26 seleccionados en este Mundial, 13 participaron en un Mundial por primera vez. Algunos se consolidaron con Javier Aguirre y apuntan a emigrar a Europa, como Gilberto Mora y Érik Lira.

Pero eso no fue lo único de lo que el ‘Vasco’ se sintió orgulloso, también de recuperar el deseo de los futbolistas de representar a su país: “Me cuesta mucho colgarme medallas que no me corresponden en este momento, pero sí creo de verdad que volvimos a una identidad del mexicano”.

No obstante, fue tajante en que los errores cuestan caro contra selecciones top como Inglaterra, que cortó el invicto del Tri con tres goles (dos de Jude Bellingham y uno de Harry Kane).

“Íbamos con paso perfecto, haciendo bien las cosas, pero hoy ante un equipo que es cuarto del mundo (en el Ranking FIFA), con una excelente liga, con un valor de mercado espeluznante y jugadores en grandes equipos, cometimos un par de errores que no habíamos cometido y, si los cometimos, no nos castigaron como hoy. Equipos como estos te demuestran por qué tú eres nueve del ranking y ellos cuatro. Nos falta saber no equivocarse en momentos clave, empezando por mí”.

La tercera etapa de Javier Aguirre como director técnico de México llegó a su fin. Fue presentado en julio de 2024 y se marchó en julio de 2026. El balance: 22 victorias, nueve empates y seis derrotas, además de un quinto partido de Copa del Mundo que quedó bajo las sombras por tropezar en la misma fase: octavos de final.