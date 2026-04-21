Modalidad 10 del IMSS: cuánto pagan al mes emprendedores y freelancers por este esquema

La Modalidad 10 es un esquema de cotización voluntaria al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que permite a trabajadores independientes tener derechos y beneficios semejantes a los de una persona que labora en la formalidad. ¿Cuánto se paga al mes para tener todos estos beneficios?

Este esquema permite a profesionistas, emprendedores, nómadas digitales, comerciantes en pequeño y demás personas no asalariados registrarse al IMSS a cambio de un pago acorde a sus ingresos. También es ideal para quienes laboran en el extranjero sin un patrón en México, dice afore XXI-Banorte.

A través de la Modalidad 10, también conocida como Incorporación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS, un trabajador puede sumar semanas de cotización y acumular recursos para tu retiro, tener seguridad social y la posibilidad de aportar a la Subcuenta de Vivienda Infonavit.

“Al inscribirte en la Modalidad 10, tú realizas tus propias aportaciones y el IMSS actúa como tu patrón para efecto de las aportaciones a la Seguridad Social y la Cuenta Individual de afore. Estas aportaciones se ajustan a tus ingresos y te permiten acceder a prestaciones médicas, pensiones y otros beneficios”, dice Gerardo Chavarría, gerente de Iniciativas de Negocios en afore Sura.

Este esquema de cotización cobra especial importancia si se considera que en México más de 50% de la población ocupada, alrededor de 17.6 millones de personas, trabaja en la informalidad, destaca el especialista.

De acuerdo con Sura, los beneficios de la Modalidad 10 son:

Permite iniciar o sumar semanas cotizadas.

Mantiene la posibilidad de acceder a una pensión por Cesantía en Edad Avanzada, Vejez, Invalidez o en caso de fallecimiento, asegurando así protección económica para su familia.

por Cesantía en Edad Avanzada, Vejez, Invalidez o en caso de fallecimiento, asegurando así protección económica para su familia. Da accesos a servicios de Seguridad Social como atención médica, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como guarderías y prestaciones sociales.

como atención médica, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como guarderías y prestaciones sociales. Ofrece la opción de realizar aportaciones a la subcuenta de Vivienda al Infonavit.

¿Cuánto se paga al mes por la Modalidad 10?

A diferencia de la Modalidad 40, que tiene un porcentaje definido como proporción del salario con el que se da de alta el trabajador, el costo de la Modalidad 10 está en función de la actividad del trabajador, de la zona del país donde esté el domicilio y hasta del nivel de riesto de ésta.

En general, este esquema es más oneroso que la Modalidad 40 y puede representar más de 20% del salario con el que cotice el trabajador, de acuerdo con Leonardo Castillo, asesor de inversiones en Fintual México.

El monto mínimo con el que una persona se puede registrar es con el salario mínimo de la región donde se ubique su domicilio y el máximo es de hasta 25 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es 90,915.25 pesos en un mes de 31 días para 2026.

Los pagos se pueden realizar de forma mensual, bimestral, semestral o anual. “Es fundamental cumplir con los pagos a tiempo, ya que, de lo contrario, el IMSS puede darte de baja automática del régimen obligatorio. Esto implica perder el acceso a atención médica, medicamentos y guarderías. Las semanas cotizadas se conservan, pero dejarías de acumular nuevas semanas para tu pensión”, destaca Chavarría.

Algo que debes considerar es que el instituto no pide que estés dado de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, Castillo recomienda hacerlo para evitar problemas futuros, incluso aminorar el riesgo de una negativa o cancelación de tu pensión.

Tres ejemplos de costos de la Modalidad 10

Para calcular los costos de este esquema, el IMSS tiene una calculadora, que puede dar una idea de cuánto deberías pagar por tu actividad.

Ejemplo 1:

División: mexicanos en el extranjero.

mexicanos en el extranjero. Grupo principal: trabajadores independientes que laboran en el extranjero.

trabajadores independientes que laboran en el extranjero. Zona geográfica (a la que corresponde tu domicilio): Zona Libre de la Frontera Norte.

(a la que corresponde tu domicilio): Zona Libre de la Frontera Norte. Ingreso: 13,666.97 (es el salario mínimo diario vigente en la región y el monto mínimo con el que se puede dar de alta).

13,666.97 (es el salario mínimo diario vigente en la región y el monto mínimo con el que se puede dar de alta). Cuota de mensual por la Modalidad 10: 2,500.97 pesos, equivalente a 18.30% del salario de cotización.

2,500.97 pesos, equivalente a 18.30% del salario de cotización. Cuota mensual por la Modalidad 10 con aportaciones Infonavit opcionales: 3,184.32, equivalente a 23.20% del salario de cotización.

Ejemplo 2:

División: plataformas digitales.

plataformas digitales. Grupo principal: conductores y repartidores.

conductores y repartidores. Zona geográfica: resto del país.

resto del país. Ingreso: 12,000 pesos.

12,000 pesos. Cuota de mensual por la Modalidad 10: 3,144.94 pesos, equivalente a 26.21% del salario de cotización.

3,144.94 pesos, equivalente a 26.21% del salario de cotización. Cuota mensual por la Modalidad 10 con aportaciones Infonavit opcionales: 3,744.95 pesos, equivalente a 31.20% del salario de cotización.

Ejemplo 3:

División: trabajadores artesanos

trabajadores artesanos Grupo principal: artesanos y trabajadores en el tratamiento y elaboración de productos.

artesanos y trabajadores en el tratamiento y elaboración de productos. Zona geográfica: resto del país.

resto del país. Ingreso: 15,000 pesos.

15,000 pesos. Cuota de mensual por la Modalidad 10: 4,399.73 pesos, equivalente a 29.33% del salario de cotización.

4,399.73 pesos, equivalente a 29.33% del salario de cotización. Cuota mensual por la Modalidad 10 con aportaciones Infonavit opcionales: 5,149.73 pesos, equivalente a 34.33% del salario de cotización.

El IMSS recuerda que el pago de las prestaciones en dinero se calculan en función del ingreso registrado, por lo que es importante que se capture el monto real de los ingresos mensuales percibidos, ya que a mayor ingreso, mayor será el importe del pago de las incapacidades y pensiones.

Por ejemplo, si tus ingresos corresponden a un salario mínimo, en caso de una incapacidad por enfermedad general, el pago de ésta será de 60% del monto del salario mínimo.

Escribe tus dudas a fernando.franco@eleconomista.mx