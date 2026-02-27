Modalidad 40 IMSS: cuánto debes pagar en 2026 para mejorar tu pensión con Ley 73

La Modalidad 40 representa una oportunidad para mejorar la pensión de miles de personas; sin embargo, pagarla pega cada vez más en el bolsillo de los trabajadores, debido al incremento gradual de las cuotas que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS, también llamada Modalidad 40, permite realizar aportaciones voluntarias a la cuenta de retiro con el objetivo de incrementar tus semanas cotizadas y el Salario Base de Cotización (SBC) promedio y, con ello, obtener una mejor pensión.

Con este esquema, las personas que cotizan o cotizaron en el IMSS bajo la Ley 73 pueden recibir un monto pensionario hasta 300% mayor al que originalmente les correspondía. Tal es el caso de Leticia Martínez. Ella tiene 56 años, 32 años laborales y 1,622 semanas cotizadas hasta el momento.

Ingresó a Modalidad 40 en marzo de 2025, con salario topado (máximo permitido). A sus 60 años, alcanzaba una pensión de 17,400 pesos mensuales. Con el nuevo esquema va a recibir 66,500 pesos al mes. ¿Cuál será el costo? En total invertirá cerca de 800,000 pesos en poco menos de cinco años, monto que recuperará en 12 meses, una vez que se jubile.

Sin embargo, especialistas advierten que los beneficios de este esquema no son iguales para todos, incluso hay a quienes no les conviene, por lo cual, exhortan, lo ideal es acudir con un experto en el tema para que te asesoren.

¿Por qué subió de costo la Modalidad 40?

En la reforma a la Ley del Seguro Social se aprobó un incremento gradual en las cuotas de aportación desde 2023 y hasta 2030, lo cual impacta directamente al bolsillo del trabajador, quien es el encargado de pagarlas.

La cuota representa lo que debes pagar al IMSS como porcentaje del SBC con que te des de alta. En 2022, antes de la reforma, ésta fue de 10.075%; en 2023, de 11.166%; en 2024, de 12.256%; en 2025, de 13.347% y este año, de 14.438%. Así seguirá en ascenso hasta llegar a 18.800% en 2030; es decir, cada año sube en 1.09 puntos porcentuales.

Esto implica que el trabajador debe pagar una cantidad mayor mes con mes. Por ejemplo, en 2023, la aportación máxima del trabajador al IMSS para alcanzar el salario topado (25 UMAs o Unidad de Medida y Actualización) fue de 8,688 pesos para un mes de 30 días. En 2026 esa cifra aumentó a 12,703 pesos, 46% más, sin considerar ajuste inflacionario.

¿A quién le conviene pagar la Modalidad 40?

Leonardo Castillo, asesor de inversiones en Fintual México, comenta que si bien la Modalidad 40 es muy benéfica para un segmento de las personas que están en la Ley 73 (aquellas que empezaron a cotizar en el IMSS antes del 1 de julio de 1997), “la realidad es que no le conviene a todos”, porque “no es magia ni tampoco la última panacea", a medida que se hace más costosa, ya que no es tan fácil pagar 12,000 o 13,000 pesos al mes para alcanzar los máximos beneficios.

De acuerdo con el especialista, hay tres variables que definen si te conviene o no pagar este esquema: número de semanas cotizadas en el IMSS, edad de retiro y el último salario.

“Si tuviera que ordenar los tres factores en nivel de importancia sería: semanas cotizadas; el tiempo que te esperas para cobrar la pensión y el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización.

Si tienes muchas semanas cotizadas, ya estás de gane y probablemente sí te vaya a servir la Modalidad 40; en contraste, si tienes muy pocas, va a ser difícil que te sirva más allá de llegar a las 500 semanas que se piden para alcanzar una pensión (mínima)”, dice.

De acuerdo con Castillo, 1,000 semanas de cotización es un buen número para aspirar a este esquema. Si el número es mayor, los beneficios tenderán a ser mayores.

Al respecto, Rolando Talamantes, especialista en seguros y pensiones, comenta que para las personas de la Ley 73, las semanas cotizadas tienen mucho peso en la pensión que recibirán. "Enfócate en seguir cotizando y trata que las últimas 250 semanas o 58 meses de tu vida laboral sean con el mejor salario promedio".

¿Cuáles son los requisitos de la Modalidad 40?

Estar en la Ley 73 y no tener una relación laboral formal vigente, es decir, no tener un patrón que te registre en el IMSS.

También, debes tener al menos 52 semanas cotizadas en los últimos cinco años. Esto implica que si, por ejemplo, dejaste de cotizar hace 10 años, antes debes pasar por un régimen obligatorio, que puede ser la Modalidad 10, y luego de un año ir a la Modalidad 40.

¿Tienes dudas? Escribe a fernando.franco@eleconomista.mx