Cinco razones por las que el IMSS puede suspender o revocar tu pensión

Imagina que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) te otorga tu pensión y, después de algunos años, la suspende de manera temporal o cancela de forma definitiva y te pide que devuelvas el dinero que te pagó en ese tiempo. Parece una historia de telenovela, pero es posible que ocurra.

De acuerdo con especialistas, existen diversas causas por las cuales el IMSS te puede rechazar, suspender o revocar una pensión, pedirte que devuelvas lo que te ha pagado y, en algunos casos, podría haber acciones penales si se considera que hay un fraude de por medio.

Por ello, recomiendan, es mejor hacer las cosas “por la derecha”, en orden y apegadas a la ley y, de ser posible, de la mano de un asesor que te apoye con todas tus dudas para evitar caer en problemas futuros.

Moisés Pérez Peñaloza, fundador de Yo Jubilado, consultoría en estrategias de retiro, comenta que la cancelación de pensiones es una realidad y “vamos a empezar a ver más casos, porque es un hecho que, cada vez, las revisiones son más profundas, más precisas y con mayor tiempo de análisis”.

Esto, dice, con la ayuda de la tecnología, la inteligencia artificial y un mayor cruce de información entre las autoridades, como son el IMSS, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

5 causas que podrían suspender o cancelar tu pensión

De acuerdo con especialistas, éstos son cinco motivos que podrían dejarte sin recibir tu pago del mes en la etapa del retiro.

1. Simulación laboral. Es uno de los motivos más comunes y que, en años atrás, se usaba mucho para alcanzar una pensión. Consiste en montar una relación de trabajo falsa, que no existe, con el amigo, el primo, un empleador o hasta con una empresa fantasma, con el único objetivo de engañar al sistema para acumular semanas de cotización ante el instituto.

En un trabajo normal, el empleador paga al empleado y en la simulación laboral la persona le paga al empleador para darse de alta ante el IMSS. El problema viene después, cuando las autoridades se dan cuenta que no hay pruebas de esa relación de trabajo y es motivo suficiente para cancelar el proceso de jubilación.

2. Fraudes de registro. Pérez Peñaloza señala que hay casos de trabajadores que “compran” semanas de cotización, aumentos de salario o cambio de año de registro para pasar de la Ley 97 a la Ley 73 o tener más semanas acreditadas en el IMSS. Esta situación, dice, se da a través de supuestos asesores o coyotes que, a cambio de “una buena cantidad”, consiguen alterar la información en los sistemas del Seguro Social.

Las situaciones donde “estos coyotes te dicen dame ‘una lana’ y mágicamente hago que pases de la Ley 97 a la 73, si te faltan 200 semanas yo te las pongo o si quieres subir el salario yo te lo subo, todas estas causales son de revocación de una pensión”, comenta el experto.

3. Fraude en papeleo. Otra razón que puede causar baja es que la pensión se tramite con papeles falsos, con el objetivo de conseguir el derecho pensionario, un mayor monto de pago o registrar más semanas de cotización. Esto también es considerado como fraude y es otra causal para que el instituto cancele los pagos al trabajador.

4. Errores en la información. Los contratiempos pueden ser desde problemas en el papeleo o en la información personal del trabajador, como nombre mal escrito, fecha de nacimiento inexacta o errores en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Rolando Talamantes, especialista en seguridad social, cuenta el caso de una persona que tuvo la actualización de su CURP, debido a que el Registro Nacional de Población (Renapo) detectó que su acta de nacimiento tenía errores y le pusieron una CURP que era incorrecta. Al darla de baja, el IMSS frenó la pensión, “el trámite se corrigió, pero hubo una suspensión de pensión”.

5. Trabajar después de pensionarte. Para no poner en riesgo tu pensión, lo ideal es dejar pasar al menos seis meses desde que la obtuviste, hacerlo en una actividad distinta a la que realizabas, con otro patrón y una remuneración diferente. Si no cumples este requisito, el IMSS puede retener el pago el tiempo que estés laborando y dado de alta de manera formal.

¿Puedo ir a prisión por presunto fraude?

Juvenal Lobato, catedrático en la facultad de Derecho de la UNAM, comenta que, desde el punto de vista legal, si tu simulas una actividad y eso genera un fraude puede haber un tema penal de por medio, pero se tiene que acreditar y probar que fue hecho con dolo, que no fue una circunstancia extraordinaria, sino con toda la intención.

“Tu cometes un fraude si declaras ilegalmente algo o una situación que no es real, eso sí, eventualmente, te puede llevar a un tema penal, pero también te lleva primero a un tema administrativo, en este caso que te quiten la pensión”.

José Mario de la Garza, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, comenta, a través de sus redes sociales, que una revocación automática por parte del IMSS no es una sentencia firme. Para suspender o cancelar una pensión debe haber notificación y audiencia previa, es decir, formalidades esenciales del procedimiento.

“Si te llegó una baja sin notificación, hay posibilidad de promover amparo”, dice el también presidente de la asociación Perteneces.

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