¿Cuánto destinan los mexicanos al pago de renta? Hogares más pobres gastan 33% de su ingreso

La renta de vivienda es uno de los rubros que más golpea al bolsillo de los mexicanos, particularmente de la población de más bajos recursos, la cual destina —en promedio— 32.59% de sus ingresos corrientes o disponibles al arrendamiento del hogar que habita.

En México, 6.34 millones de familias alquilan la casa donde viven, equivalente a 16.33% de las viviendas del país, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Elena es una de estas personas. Junto con sus dos hijos renta “dos cuartos” en la Ciudad de México (CDMX), por los cuales paga 4,200 pesos. Ella percibe 12,000 pesos al mes, lo cual implica que 35% de sus ingresos va directo para su casera. Este año le aumentaron 400 pesos el alquiler, es decir, 10.53%, cuando la inflación estimada para este año ronda en 4 por ciento.

Ante este tipo de casos, el gobierno de la CDMX busca que se apruebe la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, la cual pretende que los alquileres no suban más allá de la inflación, además de crear una Defensoría Inquilinaria para atender conflictos entre propietarios y arrendatarios.

Hasta uno de cada tres pesos para renta de vivienda

A nivel nacional, la población destina 13.98% —en promedio— de sus ingresos al alquiler de su casa. Sin embargo, hay muchas diferencias al interior.

La ENIGH divide a la población por deciles. El uno agrupa a la gente que menos tiene y el 10, a la que más gana. Los resultados reflejan que las personas que más rentan son aquellas que más recursos tienen. Por ejemplo, en el decil 1, apenas 2.64 millones de viviendas son alquiladas y en el decil 10 la cifra sube a 15.91 millones.

Sin embargo, los que menos ganan canalizan 32.59% —en promedio— de sus ingresos corrientes a este fin, es decir, uno de cada tres pesos; el decil dos, 21.36% y el tres, 17.98 por ciento. En cambio el nueve, 13.27% y el 10, apenas 11.46 por ciento.

Destinar una mayor proporción de dinero a la vivienda en renta quita capacidad adquisitiva en otros rubros importantes, como son alimentación, salud y educación, lo cual tiende a vulnerar el bienestar de las familias, dice Héctor Magaña, catedrático del Tec de Monterrey.

Si se analiza en cantidades por dinero, las diferencias son importantes. El gasto trimestral promedio por hogar en 2024 (último dato disponible) es de 5,473 pesos para el decil uno y de 27,060 para el decil 10. Los montos pueden estar alejados de la realidad, pero, cabe reiterar, en el decil 10, por ejemplo, puede haber hogares que paguen 25,000 pesos de renta y otros que desembolsen más de 50,000 pesos al mes.

¿Cuáles son los ingresos corrientes o disponibles? Se considera la suma del salario laboral; renta de propiedad, incluidos aquellos recursos provenientes de cooperativas, sociedades y empresas que funcionan como sociedades y arrendamientos de activos tangibles y financieros, así como transferencias, entre ellas pensiones, becas y donativos.

En el siguiente cuadro hay más detalles por decil de la proporción de los ingresos disponibles que va para el alquiler de una vivienda.

Proporción de los ingresos disponibles al pago de renta por decil Deciles Porcentaje Deciles Porcentaje Decil 1 32.59 Decil 7 14.13

Decil 2 21.36 Decil 8 13.23 Decil 3 17.98 Decil 9 13.27

Decil 4 16.77 Decil 10 11.46 Decil 5 15.56 Nacional 13.98 Decil 6 14.32 Fuente: elaboración propia

con datos de la ENIGH

¿Cuánto cuesta una renta en México?

Los precios varían de acuerdo con diversos factores, como ciudad, tipo de inmueble, zona y servicios públicos como transporte, de acuerdo con Inmuebles 24.

Un análisis del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Universidad Jesuita de Guadalajara, dio a conocer el precio de las rentas a nivel estatal durante diciembre pasado.

Los niveles de precios de las propiedades que analizó mantienen diferencias entre tipos de propiedad. Las casas registraron un precio promedio de 30,919 mensuales, mientras que los departamentos alcanzaron 26,616 pesos. Sin embargo, los extremos van desde 1,600 pesos hasta 200,000 pesos.

Éstas son las cinco entidades más caras en materia de renta:

1.- Ciudad de México:

Promedio: 40,123 pesos

Máximo: 200,000 pesos

Mínimo: 1,647 pesos

2.- Estado de México:

Promedio: 36,319 pesos

Máximo: 200,000 pesos

Mínimo: 1,800 pesos

3.- Quintana Roo:

Promedio: 34,652 pesos

Máximo: 200,000 pesos

Mínimo: 1,700 pesos

4.- Nuevo León:

Promedio: 32,938 pesos

Máximo: 200,000 pesos

Mínimo: 1,850 pesos

5.- Nayarit:

Promedio: 32,879 pesos

Máximo: 190,000 pesos

Mínimo: 2,300 pesos

Por su parte, Inmuebles 24 dio a conocer que, en la Ciudad de México, el precio medio de renta de un departamento de 65 metros cuadrados con dos recámaras se ubicó en 21,614 pesos mensuales durante febrero. En 2026, el costo subió “muy por arriba” de la inflación, registrando un incremento anual de 9 por ciento.

Las alcaldías con mayor precio medio fueron Cuauhtémoc (29,104 pesos), Miguel Hidalgo (27,147 pesos) y Cuajimalpa (20,893 pesos). Al ver por colonias, en la San Rafael cuesta 34,085 pesos, mientras que, en contraste, en Pantitlán, 10,579 pesos.

¿Cuánto debes canalizar al pago de renta?

Lo ideal es que no destines más de 30% en arrendar una casa o departamento, de acuerdo con Daniel Urías, fundador de Cooltura Financiera. En su opinión, si planeas independizarte o cambiar de vivienda, también debes poner especial atención a otros factores, entre ellos el tiempo que haces a tu trabajo, los medios de transporte que hay y elementos como cercanía de supermercados, bancos, escuelas y hospitales, entre otras cosas.

Por ejemplo, dice, si encuentras un lugar agradable para vivir y a buen precio, pero haces dos horas al trabajo, gastas mucho en transporte, el banco y supermercado que más visitas te quedan lejos y, además, es una zona insegura, a la larga terminarás gastando más que si hubieras pagado una renta más cara, pero más estratégica para tus necesidades.

Sin embargo, no te debes ir al otro extremo: “si ganas 10,000 mensuales y destinas 5,000 para la renta (50%), ahí está el principal error que provoca que termines la quincena comiendo atún de lata”, comenta Kueski.

La financiera recomienda que destines 50% de tus ingresos a gastos básicos como lo son la comida, los servicios y la renta, sin que ésta última represente más de 30% del total; otro 30% destinarlo a gastos personales y 20% al ahorro para enfrentar posibles imprevistos.

Señala que, de acuerdo con recientes estudios, en México los jóvenes destinan aproximadamente 47% de sus ingresos a pagar el alquiler, con la intención de vivir cerca de su trabajo o en una zona de moda, lo cual puede generar un desbalance financiero.

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