Portabilidad de Derechos IMSS-ISSSTE: ¿A quién le favorece más este esquema de pensión?

Si cotizaste en los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en distintos momentos de la vida puedes sumar las semanas que acreditaste en ambas instituciones bajo el esquema Portabilidad de Derechos y alcanzar una mejor pensión.

Si bien esta herramienta puede mejorar las condiciones de retiro de muchos trabajadores, no en todos los casos es la mejor opción, aseguran especialistas. ¿En cuáles puede dar resultados óptimos?

La Portabilidad de Derechos permite unificar el tiempo que trabajaste en los sectores público y privado. Con ello tendrás un solo historial laboral y podrás acceder a mejores recursos para tu vejez.

Sin embargo, es un trámite poco conocido, pese a que puede recuperar años de trabajo valiosos para obtener una pensión y transformar tu retiro: "es como tener una llave mágica para rescatar tus semanas perdidas", dice Jorge Alfredo Ramos, especialista en estrategia patrimonial.

¿A quién le conviene más la Portabilidad de Derechos?

Para poder hacer uso de esta herramienta debes formar parte de la Ley 73 del Seguro Social (personas que empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997) o Ley 97 (aquellos que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de ese año) y pertenecer al régimen de cuentas individuales ISSSTE.

Este último es el sistema de pensiones para trabajadores que cotizaron después del 1 de abril de 2007 o eligieron este esquema, basado en el ahorro acumulado en una afore. Esto implica que las personas que están en el Décimo Transitorio del sector público no pueden hacer portabilidad.

El Décimo Transitorio es el régimen de pensiones del ISSSTE para trabajadores que cotizaban antes del 1 de abril de 2007 y eligieron mantenerse bajo la ley anterior.

Rolando Talamantes, especialista en pensiones y seguridad social, comenta que las personas que se pueden retirar bajo la Ley 73 del IMSS son las más beneficiadas de la Portabilidad de Derechos.

De entrada, dice, porque si cotizaste antes del 1 de julio de 1997 en el IMSS requieres sólo 500 semanas para alcanzar una pensión, cuando en la Ley 97 este año piden 875 semanas y en cuentas individuales del ISSSTE, 25 años de servicio. “Ya desde ahí el beneficio principal es para la gente del IMSS”.

Esto implica que llevarse varios años de servicio del ISSSTE al IMSS sería un gran beneficio para los de la Ley 73, porque sumaría más semanas de cotización y puede aspirar a mejores resultados.

Además, con la Modalidad 10 y Modalidad 40 del IMSS (en los links puedes cómo funcionan cada una de ellas), puedes aspirar a una mejor pensión, porque en la Ley 73, además del número de semanas que cotizaste, el Salario Base de Cotización (SBC) de las últimas 250 semanas o 4.8 años laborales es clave. Con la modalidad 40, por ejemplo, puedes aspirar a un SBC diario de hasta 25 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), es decir, de 2,932.75 pesos o 87,982.50 pesos en un mes de 30 días durante 2026.

Carlos cotizó 700 semanas el IMSS y a principios de los 2000 empezó a cotizar en el ISSSTE. Él puede aspirar a dos pensiones o hacer la portabilidad al IMSS y alcanzar una pensión más alta. Su decisión fue por contratar Modalidad 10 para reactivar derechos en el IMSS y estará de dos a tres años en Modalidad 40 para alcanzar una pensión cercana a 48,000 pesos al mes. De haber optado por las dos pensiones, éstas sumarían cerca de 20,000 pesos.

“El que tiene mayor ventaja (en la Portabilidad de Derechos) es aquella persona que es derechohabiente de la Ley 73 y que entre los dos institutos (IMSS e ISSSTE) puede juntar cerca de 2,000 semanas de cotización. (Bajo este escenario), sus estrategias son muy interesantes, porque aunque invierta mucho dinero la realidad es que ese dinero lo va a recuperar rápido, como inversión se va a convertir en una muy buena inversión”, comenta Talamantes.

¿Para quién no es tan atractivo la Portabilidad de Derechos?

Para aquellas personas que optaron por no quedarse en el décimo transitorio del ISSSTE y se cambiaron al sistema de cuentas individuales. En ese caso, comenta Talamantes, “te liquidaban tu vida laboral” anterior y hay gente que llegó a tener hasta cuatro o cinco millones de pesos en el llamado bono de pensión que redime por haberte cambiado de sistema, dinero que se fue a la afore. Cuando la persona se cambia del ISSSTE al IMSS en esa condición, ese bono se otorga al IMSS, porque es con lo que están comprando el derecho a la pensión, y para muchas personas no les es tan atractivo.

El especialista señala que cada caso tiene que revisarse con lupa y analizarse para ver las diferentes opciones. Hay a quienes les conviene u optan por tener dos pensiones o van por una negativa de pensión por parte del ISSSTE, porque con eso reciben un “capital interesante”, y se quedan sólo con la pensión del IMSS.

“No son enchiladas, mucha gente sólo con leer una nota, ver videos en YouTube o un Tiktok dicen: esto lo voy hacer yo y no necesariamente les va a funcionar bien, tienen que ver todo el panorama completo, porque también quizá no pueden pagar la Modalidad 40 y deben analizar otras opciones”, añade.

Escribe tus dudas a fernando.franco@eleconomista.mx