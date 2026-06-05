La inflación en Venezuela bajó a 6.3% en mayo: Banco Central

La inflación de Venezuela ⁠en mayo se desaceleró a 6.3%, respecto a abril cuando fue 10.6%, según los datos ⁠divulgados el viernes por ⁠el Banco Central.

Con el resultado de mayo, la inflación interanual se ubica en 524.4%, de acuerdo con cálculos Reuters basados en las cifras del emisor venezolano.

La inflación acumulada en los primeros cinco meses de este año fue de 102%, mostraron los datos del Banco Central.

En la variación de los precios ha tenido incidencia el comportamiento del tipo de cambio que se ha estado depreciando luego de que se dejara la política de anclaje cambiario. Venezuela reanudó sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril, las cuales habían sido suspendidas en 2019 debido a disputas sobre el reconocimiento ⁠gubernamental, y busca reintegrarse al ⁠sistema financiero global.

Autoridades ⁠venezolanas a fines de mayo se reunieron con ⁠la directiva del FMI para conversar sobre la agenda de trabajo y mecanismos de asistencia técnica, dijo el emisor venezolano la semana pasada.

El país sudamericano tiene previsto iniciar la reestructuración de su deuda externa, que se encuentra en mora desde ⁠2017 y que, según estimaciones de analistas, supera los 150,000 millones de dólares en bonos impagados, laudos arbitrales e intereses.