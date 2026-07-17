Cómo invertir en Udibonos en México: Rendimiento, plazos y riesgos

En el mercado existen diversas opciones para poner a trabajar tu dinero. Una de ellas son los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en Unidades de Inversión, mejor conocidos como Udibonos. Fueron creados en 1996 y son instrumentos que protegen el valor de tu dinero ante cambios inesperados en los niveles de inflación.

Al ser deuda gubernamental, se considera un mecanismo de fácil acceso, confiable, seguro y, sobre todo, de bajo riesgo. Un Udibono tiene un valor nominal de 100 Unidades de Inversión (Udis), es decir, unos 880.54 pesos, ya que cada Udi es equivalente a 8.8054 pesos (13 de julio). Considera que las Udis cambian de valor a diario, porque están diseñadas para proteger tu dinero de la inflación y se actualizan en función de ésta.

Los Udibonos se emiten en plazos de tres, 10, 20 y 30 años, es decir, no es una inversión de corto plazo, como sí son los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes).

“La característica principal de los Udibonos es que el gobierno te garantiza rendimientos reales, es decir, una tasa de interés nominal fija, más la inflación del periodo”, dice Leonardo Castillo, asesor de inversiones en Fintual México.

Otra peculiaridad de este instrumento de inversión es que brinda liquidez dos veces al año a través de un cupón semestral (cada 182 días) y, al vencimiento, devuelve el capital en pesos, pero ajustado al valor de la Udi (considerando inflación).

Un ejemplo. Inviertes en 100 Udibonos, con un plazo de tres años. Cada uno tiene un valor de 100 Udis, así que tienes 10,000 Udis en total, equivalente a 88,054 pesos. Si tienes una tasa de 5% y el periodo de pago de tu cupón es de 182 días; entonces, recibirías cerca de 2,226 pesos del pago semestral, menos la retención de impuestos.

Al vencimiento, el saldo que recibirás será el resultado de multiplicar las Udis en tu poder (10,000 en este caso) por el valor que éstas registren el día de liquidación. Cuando decidiste invertir, cada Udi tuvo un costo de 8.8054 pesos. Al vencimiento, en un caso hipotético, llegará a 9.50 pesos. Bajo ese escenario recibirías 95,000 pesos y tu inversión inicial fue de 88,054 pesos. En total, con capital y los seis cupones, recibirías 108.356 pesos.

Características de los UdibonosSandra Romo /El Economista

¿Dónde puedes adquirir los Udibonos?

Existen dos vías: en las subastas que realiza el Banco de México (Banxico) y a través de fondos de inversión que manejan este instrumento de deuda.

Castillo considera que, para las personas que están empezando en el mundo de los Udibonos o cuentan con una cantidad pequeña para iniciar, lo más aconsejable es optar por un fondo de inversión, uno que invierta en ellos una buena parte del capital o que lo haga exclusivamente en este instrumento.

El especialista considera que los Udibonos son activos más complejos que los Cetes, por los altibajos que puede presentar su precio durante el horizonte de inversión, por lo cual considera necesario conocer sobre el tema antes de iniciar para no llevarse sorpresas innecesarias.

¿Los Udibonos son para ti?

Armar la mejor estrategia de inversión no necesariamente implica buscar los instrumentos que te den mayor rendimiento, sino aquellos que se adapten a tus necesidades, objetivos y tolerancia de riesgo. Manolo Wigueras, especialista en educación financiera, considera que la mejor estrategia es tener un portafolio diversificado, donde la renta fija (como Cetes, Bonos y Udibonos) no puede faltar.

En su opinión, los Udibonos son instrumentos ideales para las personas que prefieren estabilidad, bajo riesgo, inversión de mediano y largo plazos y que su dinero no pierda el poder adquisitivo al paso de los años. Es decir, si quieres ahorrar para el viaje de los siguientes dos años, este esquema quizá no sea el mejor.

Si bien puedes vender los Udibonos antes del vencimiento para obtener liquidez, esta operación puede generar pérdidas. ¿Por qué? El precio de estos instrumentos suele ser volátil, si las tasas de interés futuras bajan, tu activo subirá de valor, porque generará mayor interés en el mercado. Por el contrario, si suben los rendimientos futuros, tu activo bajará de precio.

Si vendes tus Udibonos cuando los precios bajen, estarás materializando la minusvalía generada y registrarás una pérdida. Al respecto, Castillo dice que la única forma de ganar los rendimientos previstos es cumplir el plazo adquirido o vender cuando el precio de tu activo sea mayor que el original.