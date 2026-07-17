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Brasil seguirá negociando con EU y no ve motivos para represalias por los aranceles de Trump
El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, afirmó este viernes que no había motivos para plantearse represalias contra los aranceles estadounidenses y que cualquier medida recíproca debería evaluarse cuidadosamente antes de aplicarse.
El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, afirmó este viernes que no había motivos para plantearse represalias contra los aranceles estadounidenses y que cualquier medida recíproca debería evaluarse cuidadosamente antes de aplicarse.
El miércoles, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un arancel del 25% sobre numerosos productos brasileños en respuesta a lo que calificó de prácticas comerciales desleales por parte de Brasil.
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En declaraciones a los periodistas, Durigan afirmó que Brasil continuaría las negociaciones con Estados Unidos y otros socios.