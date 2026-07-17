Brasil seguirá negociando con EU y no ve motivos para represalias por los aranceles de Trump

El ⁠ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, ⁠afirmó este viernes ⁠que no había motivos para plantearse represalias contra los aranceles estadounidenses y que cualquier medida recíproca debería evaluarse cuidadosamente antes de aplicarse.

El miércoles, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un arancel del 25% sobre numerosos productos brasileños en respuesta a lo que calificó ⁠de prácticas ⁠comerciales ⁠desleales por parte de Brasil.

En ⁠declaraciones a los periodistas, Durigan afirmó que Brasil continuaría las negociaciones con Estados Unidos y otros socios.