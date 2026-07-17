Sismo en Chiapas: Suspenden actividades administrativas y van más de 30 réplicas

Un sismo de magnitud 7.3 sacudió este viernes el sur de México y parte de Centroamérica, lo que provocó escenas de pánico en localidades cercanas al epicentro, aunque sin víctimas hasta ahora, según las autoridades.

El movimiento telúrico fue percibido con intensidad en los estados de Chiapas y Oaxaca así como en Guatemala y El Salvador, constataron periodistas de la AFP.

La agencia de Observación Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) activó una alerta de tsunami. La Marina recomendó igualmente mantenerse alejado de las playas.

Según el servicio sismológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico se registró poco antes de las 09:00 locales (15:00 GMT) con epicentro a 48 km de la localidad de Aquiles Serdán, en la frontera de México y Guatemala.

El sismológico mexicano de su lado ha registrado más de 30 réplicas con intensidades de hasta 6.8, según informó en un reporte.

Cancelan clases y jornada laboral

En Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, hubo algunas escenas de pánico en los contados edificios altos de la ciudad.

"Se siente horrible allá arriba", dijo a la AFP Aracelí Sánchez, una empleada gubernamental que estaba en un edificio de 15 pisos. "Hubo gente que lloró", añadió con voz agitada tras bajar por las escaleras de emergencia.

El gobierno de Chiapas canceló la jornada laboral.

El gobernador Eduardo Ramírez, desde Chenalhó, informó estar muy pendiente tras el sismo. "Afortunadamente, hasta el momento no tenemos nada que lamentar", aseguró en un mensaje en X.

"He girado instrucciones al Gabinete Legal y Ampliado para suspender actividades administrativas y hago un llamado al sector privado a unirse, porque se están registrando muchas réplicas", precisó.

En Ciudad de Guatemala, la intensidad del terremoto llevó a evacuar varios edificios y se cancelaron las clases en localidades fronterizas.

"No nos empujemos. ¡Por favor, mantengamos la calma!", orientaba una mujer a decenas de empleados que eran desalojados a través de un altoparlante en las afueras del Instituto del Seguro Social.

Daños materiales menores

Las autoridades de los países afectados no reportaron víctimas en los primeros balances e inspecciones.

Sólo el gobierno de Chipas informó de daños materiales menores en instalaciones oficiales en dos municipios.

"Conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes", escribió la presidenta Claudia Sheinbaum en X.

"Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas", añadió.

Sin embargo, tanto la Marina Armada como Protección Civil de Chiapas alertaron cambios en el nivel del mar superiores a un metro como consecuencia del sismo, que se registró justo en la costa del Pacífico.

"Se invita a la población a que se aleje de las playas", dijo el secretario de la Marina Armada, Raymundo Morales, en la conferencia mañanera celebrada en Tulum.

La Ciudad de México, a más de 800 kilómetros del epicentro, pero en redes sociales hay algunos reportes de personas que dicen haberlo percibido. Algunos edificios altos fueron evacuados por precaución.

México y Centroamérica se ubican en distintas placas tectónicas cuyos movimientos convierten a la región en una de las más sísmicas en el mundo.