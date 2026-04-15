Minusvalías en afores: por qué no es buen momento para cambiarte ni retirar dinero de tu cuenta

Si en tus planes está cambiar de afore o realizar retiros parciales por desempleo o matrimonio debes saber que no es el mejor momento para hacerlo, debido a las minusvalías que las administradoras registraron en marzo y a lo largo del primer trimestre de 2026, a consecuencia de la incertidumbre que generó en los mercados financieros el conflicto en Medio Oriente.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) dio a conocer que las afores registraron minusvalías récord por 417,321 millones de pesos en marzo, después de 10 meses de números positivos. Con ello, en el primer trimestre acumularon un saldo negativo de 110,596 millones.

¿Qué son las minusvalías?

Las afores invierten los recursos de tu cuenta individual en diferentes instrumentos financieros, como acciones, Cetes, bonos de empresas globales y otros activos. Como cualquier inversión, éstos se encuentran sujetos a variaciones en su precio; es decir, pueden subir o bajar.

Cuando cae el valor de las inversiones que realizan se conoce como minusvalías, mientras que las plusvalías representan incrementos en el valor de los activos. Las minusvalías suelen ser temporales, porque el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) está diseñado para generar ganancias en el largo plazo.

Con resultados como los del primer trimestre del año, el saldo de tu cuenta individual es susceptible de verse disminuido y aparentar que "te falta dinero"; sin embargo, es un efecto temporal y, al paso de un tiempo, tu saldo se recuperará e inclusive se incrementará.

Estas minusvalías no representan una pérdida para tu retiro mientras mantengas los recursos en la afore que maneja tu cuenta. Por ello es importante que no cambies de administradora en estos momentos, de hacerlo, materializas la pérdida en tu ahorro.

Las minusvalías, en particular, suelen ser de carácter transitorio y no deben interpretarse como pérdidas definitivas para los trabajadores. Estas pueden derivarse de factores externos o ajenos al desempeño intrínseco de los activos”, expuso la Consar.

Desde 2009 a la fecha, se han registrado 154 meses con plusvalías y sólo 53 meses con minusvalías, lo que ha contribuido a que los rendimientos acumulados representen 55.9% de los 8.3 billones de pesos administrados por el sistema. Esto equivale a más de 4.7 billones de pesos en ganancias.

La buena noticia es que, al 14 de abril, las afores registran plusvalías por 377,043 millones de pesos, lo cual indica una recuperación en camino.

¿Qué dice la Condusef y la Consar?

La Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Uusarios de Servicios Financieros (Condusef) señala que si cambias de afore o haces un retiro parcial en tiempos de minusvalías, éstas se convertirán en pérdidas reales, lo que implicará una disminución en los montos de tu pensión y de semanas de cotización, sobre todo si estás cerca de ejercer tu derecho a pensionarte.

Al respecto, el presidente de la Consar, Julio César Cervantes, ha recomendado en otras ocasiones similares guardar la calma y no realizar este tipo de movimientos en tu cuenta individual hasta que la volatilidad pase.

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