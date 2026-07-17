Las claves de los seguros de gastos médicos (Parte 2 de 2)

En la primera parte hablamos del nivel hospitalario y del tabulador de honorarios médicos, que se eligen de manera separada, pero deben ser consistentes. No es buena idea contratar un seguro que te dé acceso al mejor hospital, pero con un tabulador pequeño, que apenas cubra la quinta parte de los honorarios que te va a cobrar un especialista en ese hospital. No tendría ningún sentido.

Hoy quiero hablar de los aspectos financieros: cómo encontrar la suma asegurada, el deducible y el coaseguro adecuados. Estas tres variables definen, en caso de accidente o enfermedad, cuánto vas a pagar tú y cuánto va a absorber la aseguradora. También influyen de manera importante en el costo del seguro, aunque no como te lo imaginas.

Vamos a ver cómo funcionan:

El deducible es una cantidad que se “deduce” de la pérdida cubierta por la aseguradora. En otras palabras, es una cantidad que tienes que absorber tú antes de que empiece a pagar la aseguradora.

Una vez que se rebasa el deducible, tú sigues siendo responsable de pagar un porcentaje del gasto. Ese es el coaseguro. El estándar es 10%, pero puede ser mayor o menor. Por lo general tiene un tope, que es muy importante por razones que mencionaré más adelante.

La suma asegurada es la cantidad máxima que va a pagar la aseguradora. Si tu padecimiento supera ese monto, tendrás un grave problema encima. Es, para mí, el aspecto más importante que debes cuidar.

Mucha gente busca el deducible más pequeño posible y sacrifica la suma asegurada. Eso es un error.

Desde mi punto de vista, siempre se debe contratar la suma asegurada más alta que se pueda. La diferencia en precio no es grande, porque no es proporcional. Recuerda que se trata de proteger tu patrimonio y tu salud en caso de algo grave, que no sabes cuánto va a costar.

¿Qué pasa si contratas una suma pequeña, digamos 5 millones de pesos, pero te da más adelante un cáncer cuyo tratamiento cuesta mucho más que eso? ¿Cómo lo vas a pagar? No escatimes en suma asegurada.

Ahora bien, existen productos en el mercado que manejan una suma asegurada por padecimiento. Ese es el estándar en productos nacionales. Pero hay otros que tienen una suma asegurada por año.

Entender la diferencia es importante. Cuando es por padecimiento, si te dan dos cosas distintas, la suma asegurada es independiente para cada una y trasciende la vigencia. En cambio, cuando es por año, ese límite general se restablece en cada renovación.

El deducible también puede ser, como la suma asegurada, por padecimiento o por año, dependiendo del producto. En este segundo caso, ten en cuenta que si te da un padecimiento cuyo tratamiento dure varios años, tendrías que pagar varios deducibles. Unas por otras.

Con respecto al deducible, como ya mencioné, la tendencia de muchas personas es buscar el más bajo posible. Me parece un error, ya que encarece la prima demasiado. Si tienes un buen fondo para emergencias, no tienes por qué asustarte de tener un deducible alto: la cobertura suele ser más eficiente de esta manera. Pero tampoco debe ser muy alto: llega un momento en que deja de convenir. Pídele siempre al agente que te cotice distintas opciones de deducible: verás que hay un punto de equilibrio a partir del cual un deducible más alto ya no te baja mucho el costo.

Algo que la gente asume sin preguntar demasiado es el coaseguro. Para mí, lo más importante es el tope (ten cuidado porque hay casos en los que ese tope no aplica). Sin él, una enfermedad muy cara podría representarte una carga económica insostenible. Como en todo, busca el equilibrio entre lo que tú puedes asumir (retener) y lo que requieres transferir a una compañía de seguros, para que la protección sea la que tú necesitas.

Recuerda: tu fondo para emergencias funciona en sincronía con tu póliza. Debe ser suficiente para pagar, en dado caso, deducible, coaseguro y posibles diferencias en honorarios (que el médico cobre más de lo que está considerado en el tabulador que elegiste).

Finalmente, no quiero dejar de mencionar que uno de los problemas más importantes del seguro de gastos médicos mayores es que la prima aumenta muchísimo con la edad (aunque lo hayamos tenido toda la vida sin ninguna enfermedad). Eso hace que, para mucha gente mayor, el seguro se vuelva impagable cuando más lo necesita. Lo sé porque lo viví con mis padres: mis hermanos y yo tuvimos que ayudarles a pagarlo por un tiempo.

Ese gasto debe estar contemplado en nuestra planeación para el retiro. Construir un patrimonio permite que, cuando llegue el momento, podamos pagarlo sin problema.