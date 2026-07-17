Del archivo al aula: papel reciclado del Gobierno del EdoMéx se convertirá en libros de texto

La campaña “Recicla para Leer” suma 155 toneladas de material que será aprovechado por la Conaliteg

TOLUCA, Estado de México.- Miles de hojas que dejaron de tener utilidad administrativa dentro del Gobierno del Estado de México tendrán una segunda vida: serán transformadas en libros de texto gratuitos para estudiantes de todo el país.

A través de la campaña “Recicla para Leer”, la administración estatal donará 155 toneladas de papel y cartón a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), con lo que la entidad fortalece su participación en una estrategia nacional de aprovechamiento sustentable.

La Oficial Mayor, Mónica Chávez Durán, destacó que el programa representa una nueva forma de administrar los recursos públicos, al vincular la eficiencia administrativa con acciones ambientales y educativas.

“El papel y cartón derivados de bajas documentales autorizadas dejarán de ser considerados residuos para convertirse en materiales que apoyarán la formación de niñas y niños”, afirmó.

La primera etapa contempla la entrega de más de 82 toneladas, mientras que con las aportaciones programadas para el resto de 2026 se alcanzará la cifra total de 155 toneladas.

De acuerdo con las estimaciones ambientales, esta aportación permitirá conservar 7.75 millones de litros de agua, evitar la tala de 2 mil 325 árboles y generar un ahorro superior a un millón 178 mil kilowatts-hora de energía eléctrica.

La directora general de la Conaliteg, Victoria Guillén Álvarez, reconoció la participación mexiquense y señaló que este tipo de acciones fortalecen la producción sustentable de libros de texto gratuitos, al tiempo que contribuyen a la protección de los ecosistemas.

En tanto, Alhely R. Arronis, secretaria de Medio Ambiente, explicó que el reciclaje de papel puede representar ahorros importantes frente a la fabricación de material nuevo, además de evitar que estos residuos terminen en rellenos sanitarios y generen impactos ambientales.

El programa deriva del acuerdo publicado el pasado 1 de julio en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, mediante el cual se autorizó la donación del papel y cartón generado por bajas documentales.