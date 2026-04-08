¿Quieres invertir en acciones? Cuatro aplicaciones para hacerlo de forma sencilla y con poco dinero

La inversión en bolsas de valores suele percibirse como algo alejado y exclusivo para personas con grandes fortunas. Nada más alejado de la realidad. Comprar acciones de empresas como Google, Apple, Tesla, Coca-Cola, Microsoft, Meta y Nvidia, con el objetivo de generar rendimiento y forjar un patrimonio, cada vez es más accesible para la mayoría de los ahorradores.

Existen diversas formas de acceder a los mercados bursátiles de México, Estados Unidos y otras partes del mundo. Una de ellas son las aplicaciones de plataformas de inversión, casas de Bolsa y bancos, como Grupo Bursátil Mexicano (GBM), Actinver, Bitso y Ualá, las cuales permiten comprar y vender acciones fraccionadas o completas de un amplio portafolio desde tu celular de forma relativamente sencilla y rápida, con montos muy bajos, que van desde un dólar o menos de 100 pesos.

Luis Tinajero, director de Innovación y Educación Financiera de Grupo Financiero Actinver, asegura que con menos de 100 pesos puedes invertir en títulos de las empresas más grande del mundo o en los índices de valores más representativos a nivel global.

El mercado bursátil tiene un alto potencial si pensamos en el paso de los años, en el cual puedes empezar de menos a más. “Con una buena asesoría y estrategia, puedes llegar a ser millonario en el largo plazo”, dice el especialista.

Ejemplifica que en un portafolio con una rentabilidad de 10% anual, si aportas 1,000 pesos por semana, más o menos, tardarías 11 años en tener un millón de pesos, una suma que podría crecer de forma acelerada con la ayuda del interés compuesto y la toma de decisiones acertadas.

Aplicaciones para comprar acciones

GBM da acceso directo a tus empresas favoritas, fondos diversificados y más instrumentos para que puedas hacer crecer tu dinero. Con Trading USA, tu inversión está completamente dolarizada y puedes canalizar desde un dólar. Con su aplicación puedes invertir 100 pesos o menos de forma directa en empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) o en títulos completos o fraccionados de compañías que operan en Nueva York.

Actinver Trade es una aplicación que da acceso a las bolsas de valores y mercados más importantes del mundo. Puedes comprar desde una acción o ETF (Exchange Traded Fund o fondo cotizado) de todo el mundo o enfocarte en fondos de inversión sin un mínimo para armar un portafolio a tu medida. Es la única plataforma en México que ofrece servicios bancarios integrados sin costo.

Bitso es otra alternativa si quieres comprar títulos de alguna emisora o ETFs. Con sólo 20 pesos puedes invertir en acciones fraccionadas o completas de gigantes bursátiles. La plataforma tiene una oferta de más de 5,000 empresas que operan en México y Estados Unidos.

Ualá permite adquirir y vender acciones/ETF fraccionadas de Estados Unidos desde tu cuenta de depósitos de forma simple y rápida. Puedes comenzar a invertir desde 20 pesos en su app y sin cobro de comisiones. La aplicación te crea un perfil de inversionista y otorga recomendaciones con base en él.

Mercado accionario es accesible: Condusef

Hoy en día invertir en Bolsa es tan accesible que podría participar la mayoría de los ahorradores que actualmente lo hacen en instrumentos como cuentas de ahorro, pagarés y Cetes. Pero no te aceleres, no se trata de sacar el dinero de tus cuentas bancarias para ponerlo en acciones, lo ideal es empezar con poco y empaparse de conceptos básicos para entender bien el tema, dice la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de servicios Financieros (Condusef).

“Para comenzar a invertir en Bolsa es muy recomendable iniciar poco a poco, sin urgencias y con el objetivo de ir ganando experiencia y formación. Para no poner en riesgo la salud financiera, lo mejor es arrancar con pequeñas cantidades e incluso contar con la ayuda de un asesor financiero”, aconseja el equipo de análisis de BBVA al respecto.

¿Cuánto invierto?

Sofía Macías, autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista, recomienda diversificar las inversiones para minimizar los riesgos. Expertos recomiendan poner 50% en deuda como Cetes, otro 25% en activos como acciones o ETFs y el restante en instrumentos más agresivos, como los contratos por diferencia, los llamados CFD.

La Condusef coincide con ello, por eso recomienda "nunca poner todos los huevos en la misma canasta”. Es necesario, dice, seleccionar varios instrumentos, pero hay que hacerlo a través de un plan en el que consideres el plazo, nivel de tolerancia al riesgo (que puede ser baja, media o alta) y edad.

De hecho, puedes hacer un plan por cada meta financiera y probablemente decidas poner distintos montos de inversión en acciones, aunque seas inversionista conservador (riesgo bajo), moderado (riesgo medio) o agresivo (riesgo alto).

El mercado accionario es una gran alternativa para hacer que tus ahorros crezcan en el tiempo. Así que no lo dejes de lado, sobre todo para metas de mediano y largo plazo (más de cinco años)”, señala la institución.

fernando.franco@eleconomista.mx