Sectur presenta Plan "Tulum Renace"; se elimina el cobro al parque El Jaguar

Cancún, QRoo.- Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, celebrada este viernes en Tulum, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer el "Plan Tulum Renace", una estrategia integral de 10 puntos diseñada para mejorar la experiencia del visitante, reducir costos, fortalecer la conectividad y reposicionar al destino como uno de los más atractivos de México.

El anuncio se produce en un contexto en el que Tulum enfrenta retos como la percepción de altos precios, problemas de movilidad y acceso a atractivos naturales, y busca consolidar su recuperación tras periodos de menor dinamismo en la ocupación hotelera.

La secretaria Rodríguez Zamora detalló las siguientes medidas prioritarias:

Entrada gratuita al Parque del Jaguar para turistas nacionales. Reducción a la mitad de las tarifas de acceso cobradas por el INAH y la Conanp: 80 pesos para mexicanos y 265 pesos para extranjeros. Creación de un sistema de movilidad eléctrica dentro del Parque del Jaguar. Modelo de atención y protección al turista con participación de la Guardia Nacional. Profesionalización y certificación de prestadores de servicios turísticos. Construcción de un estacionamiento en el acceso sur. Ordenamiento y mejora de los servicios públicos en el pueblo de Tulum. Implementación de un nuevo sistema de transporte público. Campaña de promoción turística nacional e internacional. Atracción de nuevas rutas aéreas y mayor conectividad entre el Aeropuerto Internacional de Tulum y el centro del destino.

Estas acciones se suman a la estrategia más amplia “Tulum Renace: más justo, seguro y sostenible”, lanzada en noviembre de 2025, que contempla 128 acciones interinstitucionales coordinadas por 15 dependencias federales, el Gobierno de Quintana Roo y el municipio de Tulum.

El sector hotelero y empresarial de Tulum han expresado en meses previos una postura de cauto optimismo frente a las medidas de ordenamiento y mejora de accesibilidad.

Algunos líderes hoteleros han señalado que acciones como la apertura de accesos públicos, la mejora en infraestructura y la reducción de barreras de entrada podrían contribuir a reactivar inversiones que permanecían “dormidas” y atraer un mayor flujo de visitantes nacionales.