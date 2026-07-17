Sheinbaum descarta daños tras sismo de 7.4 en Chiapas, pide alejarse de playas por riesgo de tsunami

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que tras el sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados esta mañana en Ciudad Hidalgo, conversó con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento.

La primera mandataria dijo que se activaron los protocolos en entidades colindantes.

En un mensaje en redes sociales, precisó que la Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Aseguró es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas.

Según el servicio sismológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se registró poco antes de las 09:00 horas con epicentro a 48 km de la localidad de Aquiles Serdán.

El Sismológico Nacional de su lado ha registrado al menos dos réplicas de 6.8 y 5.1.

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