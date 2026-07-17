BYD King 2027 vs Changan Eado Plus iDD: ¿cuál sedán híbrido enchufable es mejor compra?

Ayer BYD presentó su nuevo BYD King 2027, un sedán híbrido enchufable que corrigió gran parte de lo que necesitaba para volverse aún más recomendable y posicionarse como uno de los autos más equilibrados de su categoría. Aun así, enfrenta una competencia fuerte, encabezada por el Changan Eado Plus iDD. A continuación, el cara a cara.

BYD King 2027: puntos clave

BYD King 2027

El nuevo BYD King 2027 tiene a su favor el tamaño: con 4.78 metros de largo, es uno de los sedanes más amplios de su segmento. Su cajuela también es muy generosa, con 522 litros de capacidad.

Su nivel de equipamiento, especialmente ahora que suma una variante más completa, lo coloca como uno de los sedanes híbridos enchufables mejor equipados de su clase.

BYD King 2027

Su tren motriz puede ser muy eficiente y, al menos en la versión tope con batería de 24.5 kWh, ofrece 1,680 km de autonomía total.

Puntos a favor:

Gran autonomía

Alto nivel de equipamiento

Buen nivel de seguridad en ambas versiones

Buen espacio interior

Precio balanceado

BYD King 2027

A pesar de sus muchas fortalezas, el BYD King 2027 tiene detalles que pueden frenar sus aspiraciones al primer lugar del segmento. Si bien no depende por completo de un cargador para auto eléctrico —al quedarse sin batería funciona como híbrido en serie o paralelo—, sí es prioritario tener un cargador en casa para aprovechar todas sus ventajas, sobre todo la tarifa de energía especial para este tipo de autos.

Su manejo, además, se ha caracterizado por priorizar el confort dejando algo de lado la dinámica. Para un auto familiar, sin embargo, esto resulta ideal.

Puntos en contra:

Para sacarle el mayor provecho es esencial tener cargador en casa

Su manejo sacrifica dinámica en favor del confort

Sus valores de reventa aún no son tan buenos como los de algunos rivales

Su gama de precios va de $524,900 a $579,900.

Ficha técnica BYD King 2027:

Motor a combustión: 4 cil. 1.5 litros

Potencia (combustión): 99 hp

Transmisión: e-CVT

Motor eléctrico: síncrono de imanes permanentes

Potencia (eléctrico): 161 hp

Batería: 7.42 kWh / 24.57 kWh

Consumo promedio en ciudad: 27.7 km/l

Autonomía modo EV: 50 km / 170 km

Autonomía total: 1,100 km / 1,680 km (NEDC)

Capacidad de cajuela: 522 litros

Suspensión: independiente / barra de torsión

Changan Eado Plus iDD: puntos clave

Changan Eado iDD Plus

Consulta la ficha técnica completa de este modelo aquí

El sedán de Changan es el rival más directo del BYD King 2027, pues también es un híbrido enchufable de origen chino. Su tren motriz es ligeramente más potente y monta una batería relativamente grande, comparable con la del BYD tope de gama. También ofrece dos versiones, y la de acceso es considerablemente más económica.

En imagen es algo más propositivo, con colores de carrocería más vibrantes y formas llamativas. Su equipamiento en comodidad, conectividad y confort está muy bien resuelto, al igual que su espacio interior, donde la parte trasera sobresale.

Puntos a favor:

Versión de acceso muy accesible, a precio de sedán subcompacto

Buen espacio interior

Suite completa de asistencias a la conducción en la versión tope

Manejo bien logrado: no destacable, pero tampoco malo

Changan Eado iDD Plus

A mejorar está el espacio de cajuela, pues el King y otros sedanes ofrecen un poco más. Además, la versión base solo trae lo esencial en seguridad, sin asistencias avanzadas, y tampoco ofrece conectividad con red celular 4G como la del BYD.

Puntos en contra:

La versión base no tiene ADAS

No hay conectividad extendida

Su autonomía no es tan alta como la de su rival directo

Su gama de precios va de $484,900 a $524,900.

Changan Eado iDD Plus

Ficha técnica Changan Eado Plus iDD:

Motor a combustión: 4 cil. 1.5 litros

Potencia (combustión): 108 hp y 105 lb-pie de par

Transmisión: e-CVT

Motor eléctrico: síncrono de imanes permanentes

Potencia (eléctrico): 211 hp y 243 lb-pie de par

Batería: 18.4 kWh

Consumo promedio en ciudad: 27.7 km/l

Autonomía modo EV: 120 km

Autonomía total: 1,180 km (NEDC)

Capacidad de cajuela: 500 litros

Suspensión: independiente / barra de torsión

Aquí puedes consultar la ficha técnica completa

BYD King 2027 vs Changan Eado Plus iDD: conclusión

A grandes rasgos y como producto, el BYD King 2027 se coloca por encima del Changan Eado Plus iDD. Sin embargo, en precio el Changan tiene una ventaja clara: su versión tope cuesta lo mismo que el modelo de acceso del BYD. Aun así, nuestra recomendación entre ambos es el nuevo BYD King 2027.

Si lo comparamos rápidamente contra otros sedanes electrificados en su rango de precio, encontramos que el Toyota Corolla HEV, el Toyota Prius, el Hyundai Elantra Hybrid y el Honda Civic Hybrid también son ofertas muy buenas. Todos tienen la gran ventaja de ser híbridos autorecargables: no dependen de un cargador de auto eléctrico para llenar sus baterías, lo que los hace mucho más fáciles de vivir, especialmente para quien tenga limitaciones de infraestructura y no pueda instalar un cargador en casa.

En contra juegan la edad del Toyota Corolla —a meses de una nueva generación—, el poco espacio del Prius, el balance de precio del Elantra y lo caro que resulta el Civic. Sin embargo, sus mecánicas son más sencillas y llevan mucho más tiempo demostrando durabilidad y confiabilidad, además de retener mejores valores de reventa.

Nuestro consejo

Si tienes la posibilidad de instalar un cargador en casa, necesitas mucho espacio y la eficiencia al circular por ciudad es clave, el BYD King 2027 será una gran opción.

En cambio, si no puedes instalar el cargador en casa, quieres un mejor valor de reventa y una experiencia de uso más sencilla —sin sacrificar equipamiento, seguridad ni manejo—, nuestras recomendaciones híbridas, en orden, serían: Honda Civic Híbrido, Toyota Prius, Hyundai Elantra y Toyota Corolla.