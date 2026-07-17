Taylor Farms retirará del mercado lechugas relacionadas a brote de "diarrea explosiva" en EU

Taylor Farms, ⁠un proveedor de lechugas de California, comunicó a las autoridades reguladoras estadounidenses ⁠que se está preparando para retirar del mercado los ingredientes relacionados con un brote parasitario, informó Bloomberg News este viernes.

El alcance de la retirada no ⁠está claro, dijo el reporte, ⁠que citó un documento. Taylor Farms y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están investigando un brote de ciclosporiasis relacionado con la lechuga iceberg troceada servida en los locales de Taco Bell de Indiana, Kentucky, Míchigan, Ohio y Virginia Occidental.

Esta enfermedad parasitaria puede provocar diarrea y otros síntomas gastrointestinales. El actual podría convertirse en uno de los mayores brotes de intoxicación alimentaria de los últimos años en Estados Unidos.

Las autoridades sanitarias de Míchigan notificaron el viernes 5,002 casos de ciclosporiasis, lo que supone un aumento de 690 casos respecto al día anterior, mientras los investigadores continúan sus esfuerzos por identificar el origen de este brote inusualmente grande de la enfermedad intestinal.

La FDA había anunciado el jueves que Taco Bell, propiedad de Yum Brands, dejaría de utilizar lechuga de un proveedor identificado por la ⁠agencia en su investigación.

Ni Taco Bell ni ⁠la FDA revelaron el ⁠nombre del proveedor, pero el organismo regulador de la seguridad alimentaria señaló que su investigación ⁠de rastreo identificó un proveedor común de lechuga iceberg procedente de México, utilizada en los locales de Taco Bell donde las personas afectadas habían comido antes de enfermar.

The Washington Post informó el jueves de que los investigadores identificaron a Taylor Farms como posible fuente de contaminación. La firma había proveído las rodajas de cebolla identificadas como probable fuente del brote de E. coli de ⁠2024 relacionado con las hamburguesas Cuarto de Libra de McDonald's.