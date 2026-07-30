¿Qué autos produce y ha producido Kia en México? 10 años de modelos exitosos

Kia dio una noticia que dio la vuelta a todo México: la firma coreana anunció una inversión de 649 millones de dólares en nuestro país para actualizar su planta en Pesquería, Nuevo León, y comenzar a fabricar ahí el Kia EV3, un SUV eléctrico compacto que apunta a ser un éxito en su segmento.

El anuncio llega justo cuando la planta cumple 10 años de operaciones. Estos son todos los autos que Kia ha producido en México durante esa década.

Kia Forte: el primer auto fabricado por Kia en México

Kia Forte 2017

El Kia Forte de segunda generación —conocido también como Cerato o Cee'd según el mercado— fue el primer modelo que Kia comenzó a producir en México, en mayo de 2016, incluso antes de la inauguración oficial de la planta. Llegó con la actualización final previa al relevo generacional.

Este sedán destacó por su relación precio-equipamiento, uno de los factores que explican el rápido crecimiento de la marca en el país. Compitió contra Volkswagen Jetta, Nissan Sentra, Toyota Corolla y Hyundai Elantra.

Kia Forte 2019

Su tercera generación también se fabricó en México a partir de mediados de 2018. Usaba la plataforma del modelo anterior, pero con mejoras importantes en rigidez, seguridad, conectividad y acabados. Se mantuvo en producción hasta 2024.

Kia Rio: el modelo más exitoso de la marca en México

Kia RioPaul Maggetti

A inicios de 2017, Kia comenzó a producir el Rio en la generación que conocimos en nuestro territorio. Su salto de calidad fue notable y, gracias al equipamiento de seguridad y conectividad de serie, se convirtió en un superventas inmediato: sigue siendo el modelo más exitoso de Kia en México.

Se fabricó en carrocería sedán y hatchback. Entre 2017 y 2023, cuando cerró su ciclo generacional, acumuló más de 630,000 unidades producidas para el mercado local y de exportación.

Kia Rio 2018Bruce Benedict

El Rio compitió en el segmento subcompacto contra Volkswagen Polo y Vento, Ford Fiesta, Mazda2 y Honda City, entre otros.

El segundo round: Kia K3 y K4

Con la marca ya consolidada en México y convertida en una de las más fuertes a nivel global, Kia decidió transformar toda su gama con productos mejor desarrollados, más conectados y más refinados. Dejó de ser una opción de acceso para competir contra los modelos mejor evaluados del mercado de volumen. Esta segunda etapa trajo a Pesquería el Kia K3 y el Kia K4, relevos directos del Rio y el Forte.

Kia K3

Kia K3

El K3 arrancó producción en México en agosto de 2023. A diferencia del Rio, creció en todos los sentidos: es más refinado, estrena más versiones, suma una variante con un motor más grande y potente, e incorpora asistencias avanzadas a la conducción en parte de su gama.

Kia k3 HB

Aprovechando el éxito previo del Rio, Kia lo ofrece en México con al menos cinco versiones y hoy es uno de los productos mejor balanceados de su segmento. También se produce en sedán y hatchback.

Kia K4

Kia k4

El K4 sustituye al Forte con un nuevo nombre alineado a la nomenclatura global de la marca. Como el K3, adopta un lenguaje de diseño mucho más extrovertido, y crece en tamaño, equipamiento y seguridad.

Su producción arrancó en agosto de 2024 solo en carrocería sedán; la variante hatchback se sumó en 2025.

Kia EV3: el primer auto eléctrico hecho en México por Kia

Kia EV3

El Kia EV3 será el primer producto eléctrico que Kia fabrique en México. Es un modelo clave para la marca: en 2025 ganó el premio a Auto del Año en los World Car Awards.

Su misión es llevar la movilidad eléctrica a las masas con buen equipamiento, seguridad y autonomía suficiente para uso urbano y viajes en carretera.

La producción arranca el 4 de agosto en Pesquería con dos versiones. Por ahora solo puede reservarse la versión tope de gama a través del sitio oficial de Kia en Mercado Libre.

Hyundai también ha producido en esta planta

Hyundai Accent

Para quien no lo sepa, Kia pertenece a Hyundai, así cómo SEAT forma parte de Volkswagen. Por ello mismo es que Hyundai ha producido al Hyundai Accent en este sitio. Este subcompacto, compartía plataforma, mecánica y mucho más con el Kia Rio.

De igual forma, la Hyundai Tucson se ha fabricado en nuestro país.