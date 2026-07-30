Sheinbaum rechaza que iniciativa sobre derechos de las audiencias busque censurar

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este jueves que la iniciativa y los lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias representen un mecanismo de censura para los medios de comunicación y aseguró que su propósito es garantizar el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que las críticas surgidas tras la publicación para consulta pública de los lineamientos son infundadas, pues éstos aún no han sido aprobados de manera definitiva y continúan sujetos a modificaciones.

"Nunca vamos a querer censurar. Si hubiéramos querido censurar ya lo hubiéramos hecho, porque están los instrumentos, incluso la interpretación legal. No lo vamos a hacer nunca, porque no creemos en ello, por convicción", afirmó.

Sheinbaum Pardo enfatizó que el concepto de los derechos de las audiencias no surgió durante su administración, sino que ha sido objeto de discusión desde hace años tanto en México como a nivel internacional.

Recordó que uno de los principales impulsores del tema fue el hoy senador Javier Corral, además de diversos periodistas y especialistas que plantearon la necesidad de que los ciudadanos contaran con mecanismos para inconformarse cuando consideraran que la información difundida por un medio era parcial o incorrecta.

Explicó que la propuesta contempla que cada empresa de radio o televisión designe a una persona responsable de recibir las quejas de las audiencias respecto al derecho a la información.

"La ley que se aprobó es para que las audiencias tengan el derecho constitucional a la información", señaló.

Sheinbaum sostuvo que los lineamientos fueron publicados únicamente para consulta y criticó que diversos sectores hayan afirmado que existe censura cuando el proceso regulatorio aún no concluye.

"Además no se han publicado, se han publicado para consulta pública. Todavía se pueden modificar si hay alguna discusión", explicó.

Indicó que la legislación fue construida con la participación de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), cuyos representantes participaron en mesas de trabajo donde, dijo, se modificaron diversos artículos para alcanzar consensos.