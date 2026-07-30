Medios marroquíes culpan a las redes sociales de orquestar el cruce de jóvenes a Ceuta "ocupada"

Medios de comunicación de Marruecos han responsabilizado este jueves a las redes sociales de orquestar el cruce de jóvenes marroquíes a la ciudad autónoma de Ceuta, en un intento de desprestigiar la imagen de Marruecos y presentarlo como un país en que sus jóvenes realizan un éxodo y es incapaz de controlar sus fronteras, cuando el país esta inmerso en las celebraciones por el 27º aniversario de la entronización del rey Mohamed VI.

En medio de la crisis migratoria registrada este jueves, cuando miles de personas, en su mayoría magrebíes, están entrado masivamente y sin control a Ceuta a través de la playa y la valla por el espigón de El Tarajal, los medios del país vecino se han hecho eco de la reacción del Gobierno de España y del acuerdo con Marruecos para la entrega "lo antes posible" de "todos" los migrantes que han entrado de manera ilegal a Ceuta, territorio que describen como "ocupado".

Así las cosas, han incidido en la versión de Madrid y Rabat de que la cooperación entre ambas autoridades es ejemplar y de que el Ministerio del Interior apunta a redes de tráfico de migrantes que buscan fomentar los flujos de migrantes en especial de jóvenes, protegidos de las llamadas devoluciones en caliente.

Movimiento organizado para manchar la imagen del Rey y del país

Sobre las causas de la crisis registrada en Ceuta, el diario Alyaoum24 cuestiona que se trate de "una simple nueva ola de migración irregular, ni reducirse a un grupo de jóvenes que decidió, de repente y al mismo tiempo, lanzarse al mar en busca de la otra orilla". "¿Quién está jugando con la mente de los jóvenes de la región? ¿Y quién ideó el telecomando y la campaña digital con fines y objetivos perversos?", ha recalcado.

Pese a reconocer que hay jóvenes "que sueñan con emigrar y que existen factores económicos y psicológicos" que explican este fenómeno, recalca que esta crisis se produce en plenas celebraciones del Día del Trono apuntando que se trata de amplificar un "relato digital" para difundir una mala imagen de Marruecos y contraponer los logros del monarca marroquí con "escenas de jóvenes marroquíes nadando hacia la Ceuta ocupada".

"Los vídeos se difunden rápidamente en las redes sociales, acompañados de titulares y comentarios que presentan la escena como un 'éxodo masivo' de Marruecos", recoge el diario, para incidir en que se busca presentar las imágenes en la ciudad autónoma "como prueba del fracaso de Marruecos o del rechazo de su juventud a esa realidad, y vincularlas directamente con las celebraciones nacionales".

En la misma línea, el diaro marroquí 'Ajbarona' apunta a que el cruce masivo de la frontera, tanto a nado como a pie, se ha organizado a través de grupos en Whatsapp y "estuvo precedido por una campaña de movilización digital organizada".

"Se observaron movimientos y publicaciones sospechosas en redes sociales, destinadas a movilizar a la población para un intento de migración masiva", recoge el diario.

Recalca que el grupo en cuestión está administrado por un teléfono con prefijo argelino y en él se instaban a los jóvenes a reunirse en un punto y a una hora unificada, con escenarios detallados para cruzar la frontera.

Los medios también sugieren que la movilización se ha realizado a través de grupos cerrados en Facebook, que llamaba a prepararse para el cruce y recordaba anteriores intentos de flujos masivos de jóvenes en el paso.