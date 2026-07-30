MAD Houston presenta la gastronomía española de Luis Roger

En River Oaks District, uno de los corredores de compras, gastronomía y entretenimiento más reconocidos de Houston, MAD traslada a Texas el pulso nocturno de Madrid. Su nombre retoma el código del aeropuerto internacional de la capital española y resume una propuesta que combina cocina para compartir, coctelería y una atmósfera pensada para prolongar la sobremesa.

Detrás del concepto está Luis Roger, chef barcelonés que llegó a Estados Unidos en 2012. Creció entre los fogones familiares, se formó en la Escuela de Hostelería Hofmann y trabajó en elBulli, donde aprendió a observar, organizar y respetar el ingrediente. Esa disciplina dio origen a BCN Taste & Tradition, su primer restaurante en Houston, distinguido con una Estrella MICHELIN, y más tarde a MAD, su expresión más social y desenfadada.

Una España sin clichés

Durante una experiencia organizada por Visit Houston, el menú mostró cómo Roger reinterpreta sabores conocidos sin convertirlos en una postal folclórica. La croqueta de jamón ibérico llegó con una corteza ligera y un interior cremoso; el betabel encontró frescura en el labneh, el pistache y un ravioli de frambuesa.

Después, el jamón ibérico, acompañado de pan de cristal, tomate y queso manchego, confirmó que el producto español sostiene el discurso culinario.

El fuego tomó la mesa con el cochinillo al estilo segoviano: piel crujiente, carne jugosa y un juego de chutney de mango y chabacano, cilantro, chile dulce y demi-glace de cerdo.

Chuletas de cordero, filete mignon y papas trufadas reforzaron el carácter de una parrilla que también funciona como horno.

MAD construye una identidad propia en Houstoncortesía

El cierre llegó con Huevos Voladores, mousse de maracuyá, mascarpone, chocolate blanco y sorbete de coco.

Más que reproducir Madrid o Barcelona, MAD construye una identidad propia en Houston, donde técnica, memoria y hospitalidad convierten cada servicio en una experiencia de destino.

Una síntesis contemporánea de España que encuentra en la diversidad cultural de Houston un escenario natural para evolucionar.