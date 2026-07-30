Mercado de lujo 2026: Viajes dominan la preferencia entre los consumidores

Los ejecutivos de la industria del lujo coinciden en una clara jerarquía en las tendencias de consumo que definirán los próximos 12 meses, destacando el aumento de la demanda de hiperpersonalización y servicios basados en datos, ya que la clientela de lujo busca experiencias a medida en cada punto de contacto, asi lo señala el estudio Global Powers of Luxury 2026 de Deloitte.

Asimismo, el documento advierte un panorama que apunta a una continua preferencia por las experiencias sobre los productos, con respuestas que se concentran en los viajes.

Además se observan expectativas más moderadas para belleza y ropa y calzado, mientras que se esperan menores cuotas de mercado para alta cocina/alimentos/bebidas y artículos de cuero.

Este patrón coincide con los datos globales de Deloitte Consumer Signals, que han destacado desde 2023 una continua preferencia por las experiencias y los servicios sobre los productos. Los consumidores globales han mostrado una mayor disposición a gastar en viajes y hostelería que en otras categorías de productos.