Encabeza Felifer conmemoración por 28 años de la Secretaría de Seguridad Pública en Querétaro

Con un modelo de cercanía y compromiso, la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, cumplió 28 años que fueron conmemorados en una ceremonia encabezada por el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera.

Durante la conmemoración por el 28 Aniversario, bajo el título “Una Historia de Evolución, Innovación y Compromiso”, donde se entregaron condecoraciones a los elementos más destacados que a lo largo de su trayectoria han servido y protegido a las familias queretanas, se destacó que hoy la policía municipal se consolida en la segunda posición de las mejores del país.

En su mensaje, el alcalde expresó que los policías municipales son inspiración y ejemplo para las infancias, y destacó que la misma ciudadanía los reconoce por preservar la seguridad en Querétaro y hacer posible que la paz prevalezca en la capital queretana.

“Este reconocimiento es de los ciudadanos. Yo quiero invitarlos a que todos los días sean inspiración y ejemplo. En un contexto de violencia que se vive a nivel nacional, de desesperanza en muchas partes del país y estados vecinos, en Querétaro sí podemos afirmar que se puede vivir en paz, aquí en Querétaro sí podemos decir que se puede vivir en seguridad”, expresó el alcalde, quien dijo que el gran reto es que sigan siendo ejemplo para las infancias.

Foto: Municipio de Querétaro.

Durante el evento también se entregaron 23 reconocimientos a la eficiencia al personal administrativo de la SSPMQ, así como 15 distinciones por eficiencia a las y los agentes de las direcciones de Guardia Vial, Guardia Auxiliar y Guardia Cívica.

Además, se otorgaron 22 reconocimientos al personal policial y 16 a mandos policiales por su destacado desempeño y su contribución a la disminución de la incidencia delictiva en el municipio y se entregaron 25 condecoraciones a policías jubilados de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal durante la presente administración.

Finalmente, el alcalde Felifer Macías entregó 32 constancias de grado con motivo del Concurso por Oposición para la Obtención de Plazas Vacantes por Promoción al Grado Inmediato Superior 2025 a elementos policiales, con lo que se fortalece el compromiso de las corporaciones municipales con la seguridad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente al periodo de abril a junio de 2026, el municipio de Querétaro se consolidó como la segunda capital del país con mejor percepción de seguridad, resultado de una estrategia basada en una mayor presencia policial y el compromiso de quienes integran las corporaciones de seguridad de la capital.