Reapertura ganadera en Douglas, Arizona, condiciona el comercio frente a reclamos del sector agrícola mexicano

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, realizó una visita al puerto de Douglas, Arizona, donde se abordó la reanudación del comercio de ganado entre México y Estados Unidos, la aplicación de controles de sanidad y la puesta en marcha de proyectos de infraestructura para el combate del Gusano Barrenador del Ganado.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos fijó la apertura del punto fronterizo de Douglas para el 24 de agosto. A la par, la dependencia estadounidense informó sobre la asignación de 25 millones de dólares para la edificación de una unidad de dispersión de mosca en Arizona, la continuidad de las revisiones de sanidad y la postergación de la evaluación para las garitas de Santa Teresa y Columbus.

Ante estos anuncios, Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, expuso que la revisión de cada animal constituye un procedimiento integrado en los protocolos de exportación y que los controles relativos al gusano barrenador representan inspecciones complementarias, por lo que la postergación de la apertura carece de explicación técnica.

El grupo consultor señaló la asignación de recursos realizada en México por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en conjunto con productores, acopiadores y engordadores. La inversión asciende a más de 3,000 millones de pesos aplicados en baños de ganado, tratamientos, certificaciones e inspección del transporte animal.

El análisis de la organización plantea que la reapertura se mantiene bajo un esquema condicionado, a pesar de que México dispone de un sistema de trazabilidad y vigilancia zoosanitaria que ha contenido la propagación de la plaga hacia territorio estadounidense.

Asimismo, la entidad manifestó que el anuncio de inversiones en infraestructura por parte de Estados Unidos muestra la necesidad de contar con capacidad operativa fija en la región para atender contingencias de sanidad animal.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas concluyó que la regularización del intercambio comercial dependerá de la cooperación entre ambos países, con base en elementos técnicos, evidencia científica y acuerdos que eviten generar costos a los integrantes de la cadena de producción y consumo.