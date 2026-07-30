Tasa de Banxico impacta tu bolsillo, pero no como crees: créditos bajan lento y ahorros más rápido

Cuando escuchamos que el Banco de México (Banxico) sube o baja su tasa de interés de referencia es inevitable pensar que pagaremos más o menos intereses por los créditos que tenemos activos y que recibiremos más o menos rendimientos por el ahorro que tenemos invertido. ¿En verdad ocurre de esa manera?

Si bien la teoría económica señala que es así, en la práctica no siempre sucede o no ocurre con la prontitud ni en la misma proporción que esperaríamos, pues pueden pasar meses y hasta años para ver reflejado ajustes parciales o totales en nuestro estado de cuenta.

Tal como su nombre lo indica, la tasa de Banxico es de referencia, no es obligatoria ni mucho menos impuesta, por lo cual las instituciones financieras no tienen el deber de prestar o dar rendimientos de esa misma magnitud, dice Ricardo Arenas, chief content officer de Yotepresto, plataforma de financiamiento colectivo.

Si bien las entidades financieras deben tomar esa tasa como referencia para operar, acota, hay un margen que tienen para sus clientes, que “curiosamente” se ve más cuando el movimiento es a la alza que a la baja, algo que es completamente legal.

“Si el Banco de México incrementa su tasa de referencia, automáticamente, a un ritmo de mes y medio, dos meses, cuando mucho, vemos que las tasas se incrementan. El impacto es casi inmediato, sobre todo, en productos como las tarjetas de crédito.

Cuando el ajuste es a la baja, también lo vemos inmediato, pero en las inversiones a plazo, en las tasas pasivas, pero en las tarjetas de crédito y otros financiamientos más pueden pasar cuatro, cinco o seis meses y seguimos con las mismas tasas, incluso hasta siguen aumentando”, comenta el especialista.

Es decir, cuando Banxico baja el llamado precio del dinero, no necesariamente va a disminuir la tasa que nos cobra el banco en la tarjeta de crédito, o quizá sí, pero en algunos meses y en menor proporción. En cambio, el rendimiento que recibimos por las inversiones sí va a descender de forma más rápida.

En cambio, cuando lo sube, las tasas de nuestro plástico bancario se van a ir para arriba y no necesariamente será así con las inversiones.

Por ello, señala Arenas, para la gente de a pie, el que Banxico suba o baje sus tasas en 25 puntos base no tiene tanta relevancia como los ajustes que ve realmente en su estado de cuenta, porque eso es lo que verdaderamente le va a impactar. Claro, acota, si, de la nada, dicen: la tasa de Banxico se disparó de 6.5% a 30%, claro que el impacto es relevante y de gran importancia.

Banxico busca controlar la inflación

El objetivo de Banco de México es mantener bajo control la inflación en el país, con una meta de entre 2% y 4 por ciento. Cuando reduce su tasa tiende a impulsar el consumo, al tener —en teoría— un crédito menos caro, y la actividad económica en general.

“Cuando Banxico modifica el nivel de la tasa objetivo, lo que busca es influir en el comportamiento de las tasas de interés de largo plazo de los créditos y depósitos que ofrecen los bancos, lo que impactará en otras variables, tales como el consumo, la producción y la actividad económica, y finalmente, en la inflación", define el propio instituto central.

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, coincide que los cambios en tasas tardan en reflejarse meses, a veces hasta un año o más; sin embargo, estos ajustes son graduales y no en la misma magnitud, todo —acota— está en función del ritmo de la actividad económica.

Niveles actuales de tasas en Banxico

La tasa de referencia del Banco de México actualmente es de 6.5%, un nivel que se espera permanezca así por algunos meses. Si vemos el rendimiento que dan las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) por las inversiones que realizan sus clientes, por ejemplo, anda cercano a ese nivel. Sin embargo, las tasas de cobran por su tarjeta de crédito se acerca más a 100 por ciento.

En Nu, que a partir del 6 de agosto operará como banco, el rendimiento base que da es es de 6.5%, pero la tasa de interés de su tarjeta es de 93.6% sin IVA.

Otro ejemplo: Klar otorga un retorno de 6% (en inversión flexible), pero la tasa de interés de su tarjeta es de 123.10 por ciento. En DiDi pasa algo similar: paga retorno base de 7.5%, pero la tasa de interés de su tarjeta es de 82.37 por ciento.