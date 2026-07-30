Inyectarán 2,000 millones de pesos a estrategia integral contra el sargazo en Quintana Roo

Cancún, QRoo.- Los gobiernos federal y de Quintana Roo presentaron este jueves la Estrategia de Atención y Manejo del Sargazo durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El plan contempla una inversión de 2,000 millones de pesos en dos etapas. La primera, por 768.7 millones de pesos, permitirá elevar la capacidad de recolección a 1,870 toneladas diarias.

Incluye la adquisición de dos remolcadores, seis barcos sargaceros costeros, 1.5 kilómetros de barreras dinámicas y 50 kilómetros de barreras de contención costera en zonas prioritarias:

Cancún

Playa del Carmen

Puerto Morelos

Tulum

Mahahual

El objetivo principal es interceptar el sargazo en el mar antes de que llegue a las playas. Actualmente se recolectan 1,200 toneladas diarias en aguas abiertas y 900 en zona de playa, con la participación de cerca de 588 personas de los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada.

La estrategia se basa en cuatro líneas de acción: recolección en aguas abiertas, en aguas someras, en playas y destino final. Se trabaja bajo un modelo de economía circular que busca el aprovechamiento industrial del sargazo para convertirlo en productos, biogás, biofertilizantes y biocarbón, generando empleos y energías limpias a través de proyectos como el CISEC y el PODECIBI.

La gobernadora Mara Lezama destacó que durante su administración se han invertido más de 770 millones de pesos en la atención del fenómeno. “La experiencia nos ha enseñado que la mejor manera de atenderlo es interceptarlo en el mar antes de que llegue a nuestras costas”, afirmó, y agradeció el respaldo de la presidenta Sheinbaum.

Como parte de las acciones internacionales, Cancún será sede los días 1 y 2 de octubre del Encuentro Unión Europea-Caribe Global Gateway sobre Sargazo, en el que participarán países del Caribe, Brasil y Japón para intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación regional.