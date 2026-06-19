Compras digitales: los errores que pueden comprometer tu dinero y tu identidad

Las compras digitales forman parte de la vida diaria de muchas personas, y cada vez se expande su presencia al hacer el súper, pedir comida e incluso para amueblar la casa. Todo desde pocos clics. Sin embargo, esta comodidad también abre la puerta a los ciberdelincuentes, quienes realizan diferentes estrategias para generar estafas, fraudes y vulnerar datos.

La solución a ello no es evitar comprar en línea, sino hacerlo con seguridad. A continuación, te compartimos cómo lograrlo.

La compra comienza mucho antes de dar clic en “Pagar”

Para Velda Abigail Gámez Bustamante, especialista en ciberseguridad y derecho digital del Tecnológico del Monterrey, una compra segura comienza mucho antes de realizar el pago.

“Conviene comprar por internet cuando sabes exactamente lo que necesitas, conoces el producto y utilizas plataformas que ofrecen garantías sobre la transacción”, explicó.

De esta manera, el riesgo de recibir una sorpresa disminuye, por lo que los compradores pueden estar más seguros de recibir por lo que pagaron y no ser estafados.

Como esta posibilidad no siempre se puede, una alternativa que tienen las personas es revisar las reseñas del producto.

Consejos para hacer compras seguras en línea

Verificar que el sitio sea seguro

Es esencial que la dirección web corresponda efectivamente al comercio al que desean realizar la compra. Además, debe tener el símbolo de seguridad en la barra de navegador.

En Microsoft Edge y Safari es un candado, mientras que en Google Chrome son dos líneas con círculos en los extremos. Esos íconos sirven para identificar que la conexión sea segura y privada con un sitio web, de esta manera hay menos riesgo que los datos de tarjetas o de transacciones sean filtradas.

Aunque la especialista dijo que no garantiza por sí solo que una operación completamente protegida, pero sí ayuda.

Usar antivirus y VPN

Es muy común que las personas protejan sus computadores con un antivirus y una red privada virtual (VPN), pero pocas aplican el mismo nivel de seguridad en sus teléfonos, pese a ser los dispositivos que más concentran más información personal, como aplicaciones bancarias, contraseñas, ubicación e incluso documentos de identificación.

“Cualquier equipo conectado a internet puede ser vulnerable. Tenemos muy interiorizada la protección de la computadora, pero no la del teléfono”.

Por ello, Velda Gámez, recomendó considerar contratar estas herramientas adicionales, así como usar la navegación en modo incógnito para evitar el rastreo de datos sensibles.

“Hay que preguntarse a dónde van esos datos y quién los va a utilizar”, señaló la especialista.

Usa tarjeta de crédito

Uno de los principales consejos para reducir riesgos es utilizar una tarjeta de crédito en lugar de una de débito. Según Gámez Bustamante, mientras que las primeras suelen ofrecer mecanismos de reclamación más robustos frente a cargos no reconocidos, una vulneración en una de débito puede comprometer directamente los recursos en la cuenta bancaria.

Además, la especialista recomienda tener una tarjeta exclusiva para las compras, y utilizar códigos dinámicos de seguridad en cada transacción. Con ello, se evita almacenar los datos financieros en las plataformas de eCommerce de manera permanente.

“No recomiendo guardar códigos de seguridad. Puede tardar unos segundos más completar una compra, pero es mucho más seguro”, comentó.

Otros consejos compartidos tanto por la experta en ciberseguridad, como por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), son:

Utilizar una Wi-Fi o conexión de internet segura , y evitar redes públicas.

, y evitar redes públicas. Evitar enlaces en redes sociales o compartidos, incluso, por creadores de contenido, ya que los usuarios no siempre pueden verificar si los condicen a sitios legítimos.

Leer las políticas de privacidad , el aviso de privacidad y las de devoluciones en el sitio de comercio electrónico.

, el aviso de privacidad y las de devoluciones en el sitio de comercio electrónico. Establece alertas en tus aplicaciones financieras y revisa cuidadosamente los estados de cuenta.

y revisa cuidadosamente los estados de cuenta. Utiliza un solo instrumento de pago en línea .

. Al terminar una compra y haber obtenido los comprobantes de transacción, desconéctate y termina sesión en el sitio.

Profeco realiza un Monitoreo de Tiendas Virtuales, en el que se encarga de revisar el cumplimiento de los derechos de las personas consumidoras, así como de las medidas de seguridad para proteger datos personales y financieros. .

Más de 77 millones de mexicanos compran por internet

De acuerdo con el Estudio de Venta Online 2026, de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el país superó los 77.2 millones de compradores digitales el año pasado, el doble de lo registrado en 2018, consolidándolo como uno de los mercados de eCommerce de mayor madurez en América Latina.

La magnitud de este mercado es una ventana de oportunidad para los ciberdelincuentes, quienes aprovechan los huecos de seguridad de los compradores digitales para realizar, por ejemplo, la clonación de sus tarjetas bancarias.

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los fraudes vinculados a tarjetas han causado pérdidas equivalentes a 14,500 millones de pesos durante campañas de alto consumo, como el Hot Sale y el Buen Fin.

Sin embargo, el riesgo no es exclusivo de estas temporadas, sino que puede ser en cualquier momento, por lo que los expertos recomiendan siempre adoptar medidas de seguridad digital para protegerse.

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