Jalisco lanza programa para acelerar crecimiento de empresas

Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), abrió la convocatoria del programa “Mi Primer Millón”, con el que busca acelerar el crecimiento de 30 empresas jaliscienses con alto potencial mediante una bolsa de 1.5 millones de pesos en subsidios directos, informó el gobierno estatal.

Los recursos se distribuirán en un millón de pesos para el primer lugar, 300,000 pesos para el segundo y 200,000 pesos para el tercero. Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, señaló que la estrategia busca incrementar las exportaciones de productos jaliscienses e impulsar la capacidad comercial de las empresas del estado.

En tanto, la titular de la Sedeco, Cindy Blanco Ochoa, explicó que el programa brindará acompañamiento especializado, capacitación y herramientas para que los empresarios conozcan los requerimientos de los mercados nacional e internacional.

Las 30 compañías seleccionadas accederán a un plan que incluye diagnóstico empresarial, estrategia de 100 días, 30 horas de consultoría personalizada y 10 talleres especializados para potenciar sus competencias comerciales, operativas y financieras. También recibirán acompañamiento para establecer redes de contacto con aliados estratégicos, acceder a esquemas de financiamiento y prepararse para procesos de exportación.

La iniciativa está dirigida a negocios que comercializan productos físicos para el consumidor final en categorías como alimentos procesados y bebidas, salud y bienestar, snacks, cosméticos y cuidado personal, productos para mascotas, suplementos alimenticios y artículos para el hogar.

Podrán participar personas físicas con actividad empresarial o personas morales que cuenten con un modelo de negocio validado y ventas comprobables. Aunque la convocatoria está dirigida principalmente a compañías con ventas anuales iguales o superiores a un millón de pesos, también podrán postularse proyectos con menores ingresos que acrediten un alto potencial de crecimiento. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de agosto del 2026.