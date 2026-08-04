Relanzan servicio férreo Cancún-Playa del Carmen orientado a trabajadores

Cancún, QRoo.- A partir del 15 de agosto de 2026, el Tren Maya reactivará la corrida Playa del Carmen-Cancún con horarios diseñados específicamente para facilitar los traslados cotidianos de trabajadores y usuarios locales.

El servicio operará con salidas matutinas y de mediodía que permiten arribar a tiempo a los centros laborales y regresar sin contratiempos. Los nuevos horarios son los siguientes:

Desde Cancún: 06:45 horas (llegada a Playa del Carmen a las 07:34) y 10:30 horas (llegada a las 11:19).

Desde Playa del Carmen: 07:47 horas (llegada a Cancún a las 08:40) y 12:00 horas (llegada a las 12:53).

El trayecto de aproximadamente 49 minutos se posiciona como una alternativa rápida, segura y cómoda frente a la congestión de la carretera federal 307.

Esta reactivación responde a la elevada demanda de una de las rutas de mayor movimiento diario en el norte de Quintana Roo. Miles de personas se desplazan cada día entre Cancún y Playa del Carmen por motivos laborales, principalmente en los sectores turístico, de servicios, comercio y actividades administrativas.

Según datos de operadores de transporte terrestre, el sistema de autobuses y vans registra más de 150 corridas diarias en ambos sentidos, lo que refleja un flujo constante de usuarios que ahora podrán acceder a una opción ferroviaria más eficiente y con menor impacto ambiental.

Aunque esta modalidad de horarios laborales se contempló desde la inauguración del tramo 5 Norte en febrero de 2024, el servicio especial operó de manera limitada y por un periodo breve debido a la baja demanda inicial, cuando la ocupación apenas alcanzaba alrededor del 32% de la capacidad de los trenes. Posteriormente se privilegiaron horarios orientados al turismo.

Uno de los principales retos ha sido la ubicación de las estaciones, alejadas de los centros urbanos y laborales.

Tanto en la estación Cancún Aeropuerto como en Playa del Carmen, las opciones de transporte público de última milla son limitadas (ADO, taxis o aplicaciones de movilidad), lo que eleva costos y dificulta el acceso cotidiano para los trabajadores. Esta barrera ha restado competitividad al tren frente a las vans y autobuses que circulan por la 307.

Con esta medida, el Tren Maya busca consolidarse como una herramienta de movilidad cotidiana más allá del turismo, al conectar de manera directa dos de los principales polos económicos del estado.

La reincorporación de la ruta en horarios laborales pretende fortalecer la conectividad regional y generar un beneficio tangible para las familias quintanarroenses que diariamente se desplazan entre ambas ciudades.