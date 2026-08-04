Puebla impulsa modernización de Aeropuerto Hermanos Serdán

Puebla impulsa una estrategia para modernizar el Aeropuerto Internacional de Puebla Hermanos Serdán, que contempla una inversión superior a 1,000 millones de pesos, el desarrollo de un distrito aeroportuario y obras de infraestructura vial para fortalecer la conectividad, el turismo y la atracción de inversiones, informó el gobierno estatal.

El gobernador Alejandro Armenta Mier explicó que el predio ubicado frente a la terminal aérea será destinado a la creación del distrito aeroportuario, mientras que también se proyecta la construcción de un bulevar de cuatro carriles en la vialidad Huejotzingo-Cholula para mejorar la movilidad y el acceso al aeropuerto.

El mandatario afirmó que estos trabajos son resultado del trabajo coordinado con el Gobierno de México, las aerolíneas, la Iniciativa Privada y diversas instituciones, para convertir al estado en un destino más competitivo y con mayores oportunidades de desarrollo económico.

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, precisó que el distrito aeroportuario será resultado de una alianza entre el Gobierno del Estado y la Iniciativa Privada mediante un fideicomiso. El proyecto contempla un hotel de cadena internacional, salas de cine, bancos, terminales de autobuses y espacios para servicios gubernamentales, con el objetivo de convertir la zona en un nodo estratégico para Huejotzingo, Xoxtla, Calpan, Cholula y municipios cercanos.

En tanto, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, anunció que actualmente el aeropuerto opera con Volaris, Viva Aerobus y United Airlines, y sumará 12 nuevas rutas operadas por Volaris. Agregó que la entidad mantiene campañas permanentes de promoción en ciudades como Houston, Los Ángeles y Nueva York, así como estrategias conjuntas con organismos empresariales, hoteles, restaurantes, museos y prestadores de servicios para incentivar la llegada de pasajeros mediante promociones especiales.