¿Qué es el Formato Universal de Seguros de Condusef y para qué sirve?

¿Quieres contratar un seguro en México, pero te detienes porque hay demasiados términos técnicos que no conoces? Olvídate de las "letras chiquitas". La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) presentó el Formato Universal de Seguros (FUS), una herramienta diseñada para que cualquier persona pueda comprender y comparar sus pólizas con total facilidad.

El objetivo central de la Condusef es ofrecer a los usuarios de servicios financieros productos más comprensibles, comparables y alineados a sus necesidades reales, eliminando la brecha de desinformación que históricamente ha existido en el sector.

El reto de los seguros en México: Desconfianza y falta de claridad

La penetración de los seguros en nuestro país sigue siendo un desafío mayúsculo. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (Ensafi), únicamente 7% de la población mexicana cuenta con algún tipo de seguro.

¿A qué se debe este bajo porcentaje? Gran parte del problema radica en la falta de claridad al momento de la venta. Cifras de la Condusef revelan que, entre febrero de 2023 y diciembre de 2025, el 54.7% de las reclamaciones recibidas fueron de personas inconformes con la explicación recibida al contratar su póliza. En pocas palabras: más de la mitad de los usuarios no entendió qué estaba comprando.

¿Cómo está conformado el FUS y qué información incluye?

El Formato Universal de Seguros (FUS) rompe con los manuales interminables y concentra en una sola hoja la información esencial de tu póliza. A través de 10 puntos clave, el usuario podrá identificar rápidamente:

Coberturas: Qué riesgos sí cubre el seguro. Exclusiones: Qué situaciones quedan fuera de la protección. Obligaciones: Los compromisos del asegurado para mantener vigente el contrato. Vigencia y formas de pago: Cuándo vence y cómo se liquida. Cancelación: El proceso para dar de baja el servicio sin penalizaciones sorpresa. Otros elementos fundamentales para entender el alcance real de la póliza.

“Su diseño incorpora principios de economía conductual y comunicación centrada en las personas, con el propósito de facilitar la comparación entre productos y fortalecer la confianza en el sector asegurador”, detalló la dependencia.

FUSCondusef

Un paso hacia la transparencia financiera

Esta iniciativa está inspirada en mejores prácticas internacionales y adaptada al contexto del mercado mexicano. Con el FUS, se busca que las instituciones aseguradoras migren hacia esquemas de información más transparentes, accesibles y amigables.

Como bien señaló Oscar Rosado Jiménez, presidente de la Condusef:

“Un seguro sólo protege verdaderamente cuando la persona entiende qué está contratando”.

A partir de ahora, antes de firmar cualquier póliza, exige tu Formato Universal de Seguros y toma el control de tus finanzas personales con total claridad.

Escribe tus dudas a sonia.soto@eleconomista.mx