Edadismo: ¿Cómo han cambiado las leyes en otros países para evitar la discriminación laboral por edad?

México reformó sus leyes en 2012 para prohibir la discriminación por edad —incluido el mundo laboral— sin embargo, otros países como Estados Unidos tienen regulaciones al respecto desde hace más de cinco décadas.

Desde noviembre de 2012, quedó prohibido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) que los empleadores no acepten a trabajadores por razones de edad. En enero pasado, se incluyó en la misma ley la definición de trabajo digno que hace referencia a la no discriminación por edad.

Sin embargo, ha habido iniciativas legislativas que buscan fortalecer la prevención de la discriminación por edad, sin que hasta ahora se hayan consumado.

La más reciente se presentó en julio pasado con el objetivo de incorporar en la LFT la definición de edadismo y proponer la obligación patronal de inclusión para personas trabajadoras a partir de los 40 años, a través de capacitación continua y la no discriminación en los procesos de promoción.

El edadismo en el trabajo es un asunto global, por lo que hay países que han dado pasos en el combate de esta práctica. Estos son algunos ejemplos en el mundo:

Estados Unidos

Es país cuenta con la Ley Federal contra la Discriminación por Edad en el Empleo (ADEA por sus siglas en inglés) que tiene como objetivo proteger a los trabajadores y posibles empleados de la discriminación por edad en contrataciones, despidos y otras condiciones laborales.

En principio protegía a las personas trabajadoras entre 40 y 65 años de edad, luego se amplió hasta los 70 años y en 1986 eliminó por completo el límite de edad superior.

Unión Europea

La organización internacional integrada por 27 países regula la discriminación por edad en el trabajo con la Directiva 2000/78/CE acordada en el año 2000 y que debía ser adoptada en las legislaciones de los miembros en el 2003 a más tardar o pedir tres años más de prórroga.

Este documento tiene como objetivo asegurar la igualdad de trato sin importar la edad, además no pone límites ni superiores ni inferiores, por lo que lo mismo protege contra la discriminación por edad a adultos mayores que a jóvenes que buscan un empleo.

La iniciativa de la UE estuvo impulsada principalmente por motivos económicos ante el envejecimiento de la población en esa región y los efectos del fenómeno en los países. Por un lado, un aumento de personas adultas mayores genera presiones en los sistemas de pensiones ante menor población en edad de trabajar y, también, hay adultos mayores que pueden continuar en el mercado laboral y aportar su experiencia.

Cada país de la UE introdujo en sus regulaciones mecanismos para evitar la discriminación por edad en el trabajo. Por ejemplo, Finlandia incluyó desde 1995 en su código penal que la discriminación por edad era ilegal. En 2004 aprobó una nueva ley de no discriminación.

España estipuló que la discriminación por edad está prohibida y actualizó sus leyes en 2005. Su legislación incluía que los anuncios de trabajo no debían incluir como requisito algún límite de edad.

Australia

Este país estableció en 2004 la Ley de Discriminación por Edad que prohibe este tipo de exclusión en la contratación, la formación, los ascensos y los despidos.

En 2009 puso en marcha la Ley de Trabajo Justo que prohibe la discriminación laboral por motivos de edad, sin incluir límites mínimos ni máximos por lo que protege a jóvenes y adultos mayores por igual.

Ecuador

Este país en Latinoamérica reformó diversas leyes para prohibir la fijación de límites de edad en las ofertas de empleo y discriminar ascensos o capacitaciones por temas de edad.

Además, los patrones de empresas con más de 25 personas trabajadoras deben cumplir con cuotas de contratación de personas mayores de 40 años, y capacitaciones obligatorias contra el edadismo, bajo sanción de multas diarias por incumplimiento.

Colombia

Desde 2004, este país cuenta con la Ley 931 que prohibe la discriminación en ofertas de empleo por motivo de edad.

En 2020, la Ley 2040 otorgó beneficios fiscales a los empleadores que contratan personas adultas mayores sin pensión.